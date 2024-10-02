Выгорание на работе: шесть симптомов, которые нельзя игнорировать

Трудоголики — страшные люди! Они готовы дневать и ночевать на работе, для них не существует праздников и выходных, а слово «отпуск» приводит их в настоящий ужас. Но так жить нельзя, потому что психика не выдерживает. К слову, выгорание на работе стало одной из самых распространенных проблем современного общества, особенно среди тех, кто ежедневно сталкивается с высоким уровнем стресса и перегрузки.

«Игнорировать его нельзя, так как оно может привести к серьезным физическим и психологическим последствиям», — предупреждает психолог Радмила Бакирова.

Вот шесть ключевых симптомов, на которые стоит обратить внимание.

Хроническая усталость и нехватка энергии

Это не просто усталость, которая проходит после выходных или хорошего сна. Это постоянное ощущение истощения, которое не уходит, даже если вы отдыхаете. Вы можете чувствовать себя «на нуле» уже с утра и сталкиваться с проблемой мотивации к выполнению ежедневных задач.

«Трудно вставать по утрам, не хватает сил на физические и интеллектуальные задачи, появляется слабость, желание все отложить на потом — это не просто лень, это признак того, что ваш организм не выдерживает взваленных на него рабочих задач», — говорит Радмила.

Цинизм и потеря интереса к работе

Один из явных симптомов выгорания — это ощущение отчуждения от своей работы. Задачи, которые когда-то приносили радость и удовлетворение, теперь кажутся бессмысленными, не вызывают никакого энтузиазма, а критика по отношению к себе и окружающим усиливается.

«Появляется негативный настрой, раздражение, вы становитесь более саркастичным или слишком безучастными по отношению к коллегам и своим обязанностям — либо пора менять работу, либо отправляться к специалисту. И уж точно в отпуск», — советует психолог.

Падение производительности и эффективности

Вы замечаете, что вам все сложнее справляться с задачами, которые раньше не представляли для вас трудности. Концентрация ухудшается, а время, которое требуется для выполнения обычных задач, увеличивается. Часто это приводит к прокрастинации и чувству вины за невыполненную работу. Тут же — непродуктивные рабочие дни, выполнение задач «на автопилоте», увеличение количества ошибок.

Расстройства сна

Выгорание часто связано с нарушениями сна, такими как бессонница или поверхностный, некачественный сон. Из-за этого мозг не успевает восстановиться за ночь, что приводит к усилению усталости и стресса.

«Трудности с засыпанием, частые пробуждения ночью, ощущение усталости даже после долгого сна? Кстати, кроме психолога хорошо обратиться к эндокринологу, проверить гормональную систему — в частности, щитовидку. И еще — убедиться, что уровень железа и витамина В12 в норме», — говорит Радмила.

Частые физические недомогания

Психоэмоциональное выгорание может проявляться через физические симптомы.

«Тело обычно уходит в психосоматику, это боли в спине, мигрени, желудочно-кишечные расстройства, частые простуды, постоянное чувство напряжения в мышцах», — подчеркивает психолог.

Чувство беспомощности и отсутствие смысла

Когда человек переживает выгорание, он начинает чувствовать, что его работа или жизнь не имеют смысла. Часто это сопровождается ощущением беспомощности и неспособности что-то изменить. Все больше мыслей о бесполезности собственных усилий и безысходности, тут же — отсутствие цели, потеря веры в себя и свои способности.

Если вы замечаете у себя один или несколько из этих симптомов, важно как можно скорее принять меры. Это может быть уменьшение нагрузки, изменение образа жизни, возможно — смена профессии или обращение за профессиональной помощью. Главное — не пытаться справляться с этим самостоятельно и пускать все на самотек, думая, что «все пройдет само собой». Выгорание требует внимания и заботы о себе, чтобы сохранить здоровье и благополучие на долгосрочной перспективе.