Психолог назвал признаки мышления жертвы

Основные признаки мышления жертвы в беседе с «Мослентой» раскрыла кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова. Она объяснила, что синдром жертвы — это психологическое состояние, в котором человек всегда находится в негативной позиции по отношению с другими: обиженным, оскорбленным или обделенным.

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Определить человека с подобным мышлением можно по нескольким признакам. Например, по регулярным жалобам, которые для жертвы являются основным способом общения и выражения мыслей. Диалог всегда связан с какими-то проблемами. Кроме того, такие люди возводят негатив в культ и приобретают статус «вечного мученика». «Все будет плохо», «Ничего не поменяется», «Вряд ли здесь может что-нибудь помочь», — становятся любимыми фразами.

«Еще один признак — обособленность. Когда человеку плохо, он просит помощи. Люди с мышлением жертвы, напротив, изолируют себя от общества. Это своего рода игра, в глубине души ему действительно она нужна, но он хочет, чтобы его пожалели и поуговаривали», —

Помимо этого, жертвы любят искать виноватых и даже не пытаются взять ответственность за собственные слова или действия. Это дает ощущение собственной правоты. Следует отметить, добавила психолог, что друзей у таких людей немного, потому что все окружающие становятся теми самыми виноватыми.

В заключении Ярикова добавила, что люди с жертвенным мышлением любят гиперболизировать: «Я уже все перепробовал», «Никогда это не изменится и все об этом знают». Им проще жить, рассуждая так, ведь таким образом они подчеркивают безысходность своей ситуации и очередной раз доказывают свой мученический путь.

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