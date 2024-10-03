«Жизнь несправедлива». Психолог дал совет трудоголикам

«Жизнь не работает по законам сказок»: психолог дал совет трудоголикам, которые забывают об отдыхе ради «великой цели»
Психолог Михаил Лабковский дал совет трудоголикам, которые забывают об отдыхе ради «великой цели». Эксперт напомнил, что жизнь не работает по законам сказок. Об этом Лабковский написал в своём телеграм-канале.
«Есть герой, который лишен всего. Он смелый, добрый, искренний, и есть у него мечта. Он пашет, от всего отказывается, мучается, по пути обязательно встречает любовь, а потом бац, и получает вознаграждение за свои труды. Многие из нас продолжают верить, что жизнь — это некий сценарий. Но суровая правда в том, что жизнь несправедлива», — отметил психолог.
Лабковский подчеркнул — важно не мучаться здесь и сейчас ради «великой цели». Чтобы приближаться к ней, надо быть сфокусированным на цели, а не просто пахать.
«Живите счастливо, радуйтесь каждому дню и учитесь наслаждаться процессом. Помните: работать надо не 24 часа, а головой. Плюс ко всему, может выстрелит и чудо произойдёт, а может и нет. И если вы прямо сейчас терпите кучу лишений, просиживаете задницу на нелюбимой должности ради мнимого повышения, надеясь, что вас заметят, возьмите на себя ответственность. И не ждите чудес», — заключил эксперт.
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