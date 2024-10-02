Почему девушки часто выбирают мужчин в возрасте

Молодые девушки часто выбирают мужчин в возрасте из-за финансовых потребностей, рассказала в беседе с «Радио 1» психоаналитик-сексолог Юлия Варра. По ее словам, также девушки могут хотеть стать более значимыми и взрослыми.

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«Они хотят приобрести власть в этом мире, которую может дать не ровесник, а именно пожилой мужчина. Очень часто это девушки, выросшие без отца, им требуется внимание и забота мужчины взрослого, который в отцовском возрасте и сможет их ввести в этот мир. Также у молодых девочек есть потребность в значимости и финансах», — объяснила эксперт.

Психоаналитик отметила, что для мужчин отношения с молодыми девушками дают возможность прожить вторую молодость. У них поднимается самоуважение и тестостерон. Для девушек в таком случае также может быть важен опыт партнера.

«Его сексуальную активность всегда может заменить опыт, который с неопытной девушкой сработает на ура, то есть ей будет казаться, что он самый лучший», — добавила Варра.

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