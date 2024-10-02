Психолог объяснил, почему пожилые люди болеют от одиночества

По статистике, четверть пожилых людей в мире старше 65 лет чувствуют себя одинокими и изолированными. Как правило, это связано с потерей близких и друзей. При этом доказано, что длительное пребывание в одиночестве и изоляция от внешнего мира могут вызывать депрессию, беспокойство и другие серьезные медицинские проблемы. Как помочь своим близким избежать этих проблем, «Газете.Ru» рассказал Всеволод Сазонов, психолог, ментор проекта «Трумен Ева».

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«Одиночество несет для пожилых людей повышенный риск сердечных заболеваний и инсульта. Когда человек чувствует себя одиноким, он испытывает стресс. И в этом случае вероятность инсульта увеличивается на 32%, развития сердечно-сосудистых заболеваний — на 29%», — объяснил он.

Самый простой способ помочь — убедиться, что вы звоните и приходите в гости к своим близким. Если же делать это часто у вас нет возможности, то можно задействовать современные технологии. Например, научить близких пользоваться социальной психологической сетью, где они найдут себе собеседников.

«Депрессия — по статистике, это одно из самых распространенных психических заболеваний среди пожилых людей. В периоды социальной изоляции люди нередко избегают вставать с постели, потому что не видят необходимости начинать новый день. Когда они потеряли супруга, а все дети выросли, им может показаться, что они больше не нужны. Убедитесь, что ваши близкие чувствуют себя нужными. Поэтому привлекайте к делам. А может быть стоит завести домашнее животное, которое будет является поводом встать с постели и выйти из дома», — добавил психолог.

По словам психолога, в каждом человеке заложена воля к жизни. Но пожилые люди часто могут быстро потерять волю к жизни, если они больше не чувствуют, что у них есть цель.

«У каждого должны быть друзья и цель, независимо от возраста. Привлекайте своих друзей и членов семьи к общественным мероприятиям, чтобы поддерживать их активность. Чем больше они вовлечены, тем дольше и счастливее их жизнь», — отметил Сазонов.

У некоторых пожилых людей может быть высокий уровень тревоги, когда они выходят из дома. И поэтому они стремятся там оставаться.

«Не позволяйте близкому человеку сидеть дома несколько дней или недель подряд. Для него важно выходить на улицу, на солнце, и дышать свежим воздухом. Если это не помогает, то стоит обратиться к психологу», — рекомендовал эксперт.

Всем нам нужен здоровый сон — 6-7 часов каждую ночь. Однако известно, что с возрастом люди спят меньше. Но это может усугубляться, когда они сталкиваются со стрессом, тревогой, медицинскими проблемами и одиночеством. Когда человек недостаточно отдыхает, это может негативно сказаться на его здоровье. Например, снижается иммунитет.

«Почаще спрашивайте своих пожилых родителей о том, как они спят. Если они недостаточно отдыхают, вам нужно разобраться в этом. Например, можно предложить использовать медитативные техники перед сном», — отметил специалист.

Выход на пенсию, взросление детей и наслаждение свободным временем — все это кажется очень заманчивым, пока пожилым людям не станет нечего делать.