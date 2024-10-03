Почему «Девушка с жемчужной сережкой» так завораживает

Музей Маурицхейс (Нидерланды), где хранится шедевр XVII века, поручил нейробиологам измерить активность мозга людей при просмотре этого портрета и других известных произведений, пишет ScienceAlert.

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Для проведения эксперимента ученые прикрепили к 10 испытуемым устройство для отслеживания движения глаз и шапочку для отслеживания мозговых волн. Это первое известное исследование, когда для измерения неврологической реакции на произведение искусства использовались аппараты ЭЭГ и МРТ.

Обнаружилось, что зритель оказывается во власти особого неврологического феномена, который назвали «устойчивой петлей внимания». Взгляд зрителя автоматически сначала притягивается к глазу девушки, затем к ее рту, затем к жемчужине, затем снова к глазу — и так по кругу. Мартин де Мунник из исследовательской компании Neurensics, проводившей исследование, объяснил, что это заставляет вас смотреть на картину дольше.

«Вы будете обращать на нее внимание, хотите вы этого или нет», — сказал он.

Измеряя мозговые волны, ученые также обнаружили, что наибольшей стимуляции подвергается предклинье — часть мозга, отвечающая за сознание и личностную идентичность.

Ученые также сравнили неврологическую реакцию при взгляде на подлинную картину в музее и на ее репродукцию. Они обнаружили, что эмоциональная реакция зрителя на оригинал была в десять раз сильнее, чем на постер.

«Это показывает, насколько важно видеть подлинное искусство. Это важно и действительно помогает развивать мозг... Мозг не лжет», — отметила директор Маурицхейса Мартина Госселинк.

Вермеер часто сосредоточивал внимание на одной точке в своих работах, делая окружающие детали более размытыми. Однако у «Девушки с жемчужной сережкой» три таких фокусных точки — глаз, рот и жемчужина.

Де Мунник заявил, что было бы интересно провести аналогичные исследования других известных картин, например, «Моны Лизы» да Винчи.