Почему мужчины становятся скуфами в браке

Мужчины в браке могут сталкиваться с потерей интереса к своему внешнему виду и набирать вес, что связано как с состоянием счастья, так и с эмоциональным выгоранием. Клинический психолог Станислав Самбурский раскрыл секреты незаметных изменений внешности, упомянув феномен оскуфения – это когда мужчина перестает следить за собой.

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«Если мужчина достигает эмоционального равновесия в браке, его все устраивает, ему комфортно, это снижает его желание к физической активности», – заявил специалист.

Эксперт отмечает, что в счастливых отношениях мужчины зачастую забывают о заботе о себе. Когда совместная жизнь приносит удовлетворение и эмоциональное равновесие, мужчины ощущают, что конкурировать за внимание женщин больше не нужно.

По словам Станислава Самбурского, проблемы с лишним весом также могут усиливаться из-за физиологических изменений после 30 лет. В этом возрасте замедляется обмен веществ, уменьшается мышечная масса, а накопление жира становится более вероятным, особенно если в молодости не возникло привычки следить за питанием.

Однако не только счастливый брак может привести к оскуфению. По мнению Самбурского, несчастливые отношения имеют противоположный, но не менее разрушительный эффект на внешний вид. Эмоциональные проблемы, конфликты и нехватка взаимопонимания в семье приводят к стрессу, который многие мужчины заедают, передает Life.ru.

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