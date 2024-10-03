Как принять свой возраст, старение и внешние изменения

Время скоротечно, и не всегда человек может принять свое приближение к старости, но ведь в ней нет ничего плохого и страшного. Как принять свой возраст и внешние изменения, «Вечерняя Москва» узнала у врача-психотерапевта, психолога Евгения Фомина.

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Кризис и неприятие возраста

По его словам, проблема непринятия своего возраста у людей действительно существует. Они редко с благодарностью встречают каждый новый прибавляющийся год. Это связано с тем, как человек интерпретирует свои изменения.

— Мы все знаем про мужской кризис среднего возраста, когда в 40 лет он покупает красную кожаную куртку, Porsche, уходит из семьи, бросает жену, детей. Это происходит, потому что он отрицает свой возраст — тот факт, что ему уже 40, — привел пример эксперт.

Когда такой мужчина начинает встречаться с молодой девушкой, он начинает идентифицировать себя с ее возрастом, будто ему все еще 20–25 лет.

— Дело в том, как человек интерпретирует то, что он стал старше. Что ему уже не 20, а 50 или 60 лет. Что для него значит возраст? Многие в этой ситуации начинают говорить о том, что жизнь заканчивается, что смерть близко. Но ведь человек вполне себе может благополучно дожить до 80 лет и более, сохраняя здравый ум и относительно здоровое тело в зависимости от возрастных изменений, — объяснил психолог.

Все дело в интерпретации

Конечно, когда человек стареет, у него изменяется внешность, появляются какие-то новые ощущения в теле, например, тяжесть. Важно понимать, что это значит для него в общих чертах.

— Многие скажут, что старость — это 60 лет или уже 50 лет, или для многих даже 40 лет. Важно то, как человек интерпретирует этот возраст. У всех это происходит индивидуально, — отметил собеседник «ВМ».

Например, человек может считать, что в 50 лет его жизнь кончена, он ничего не успел, ничего не добился. Это катастрофическая интерпретация своего возраста.

— Но если разматывать это убеждение с точки зрения рациональности и логики, то с чего бы жизни заканчиваться в 50 лет? Если ты не болен, тебе не поставили страшный диагноз и жить тебе осталось не несколько месяцев, а намного больше, то жизни не с чего заканчиваться, — подчеркнул Фомин.

Жизнь не заканчивается

После 50 человек вполне может благополучно прожить еще много лет. Но некоторые люди додумывают и катастрофизируют значение возраста, убеждая себя, что дальше ничего хорошего не будет.

— Но откуда они это знают? Ведь человек может прожить еще 30 или 40, или 50 лет. Разве есть подтверждения, что ничего хорошего не будет? Может, мужчина в 60 лет еще женится, сохранит свою репродуктивную функцию, и у него появится ребенок. Поэтому к каждому когнитивному искажению можно приложить эти отрезвляющие вопросы, убеждения, которые обнажают искаженность его мыслей, — порекомендовал психолог.

Когда человек ложно думает о том, что после условных 40, 50, 60 лет его жизнь закончилась, эти мысли начинают отравлять его существование. Они заставляют его переживать, плохо чувствовать себя в эмоциональном плане.

— Кого-то подводит и поведенческая реакция. Человек начинает впадать в какие-то зависимости, злоупотреблять алкоголем, уходить из семьи, будто «жизнь же кончилась, ничего хорошего не будет, я напоследок погуляю», — добавил эксперт.

Человек, который принимает свой возраст и себя, считает свою жизнь удачной и интересной — понимает, что он продолжает жить. Его жизненный путь может стать еще лучше и принести что-то новое.