Эксперт назвал необычную практику личностного роста

Экстрим — одна из практик, применяющихся для личностного роста, когда человек находится на пределе своих возможностей, чтобы снова ощутить мотивацию, найти себя, почувствовать свою значимость. Об этом в беседе с РИАМО сообщил психолог, бизнес-коуч, ментор проекта «Трумен Ева» Всеволод Сазонов. Среди таких испытаний, по его словам, стояние на гвоздях, путешествия в одиночку, прыжки с парашютом, уединение на долгое время и т. д.

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«Безусловно, это действенный способ для того, чтобы испытать себя: понять свои страхи и преодолеть их, воспитать силу воли, научиться бороться с трудностями. Но как бы там ни было, это стресс. И еще неизвестно, чем это аукнется для вас в будущем», — предупредил специалист.

Он подчеркнул, что во всем необходима мера. В качестве одного из способов экстремальные практики имеют место быть. Однако желание делать это на постоянной основе, свидетельствует о зависимости.

Общество часто диктует людям, что они должны динамично развиваться и поспевать за новыми технологиями и тенденциями. Оставаться на плаву в мире, где нужно постоянно вести работу над собой, может быть очень непросто. Однако это важно, чтобы адаптироваться, получать новые знания и быть лучшей версией себя. «Газета.Ru» выяснила, что такое саморазвитие, с чего начать и почему мозг толкает нас на это.

Ранее россияне назвали фактор, который считают важным для успешной карьеры.