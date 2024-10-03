Боязнь клоунов и лысых: психолог перечислил странные фобии

Фобия — это необъяснимый страх человека перед каким-то предметом или явлением. Откуда берётся панический ужас, «Клопс» узнал у психолога-гипнолога, мастера нейролингвистического программирования Алексея Русакевича.

Фобии встречаются примерно у 10% населения, наиболее подвержены им женщины, отметил специалист.

«Часто пациент даже не помнит, почему и когда он начал бояться того или иного события, действия или предмета», — обратил внимание психолог.

У человека, столкнувшегося с объектом страха, дрожат руки, возникает чувство удушья и поднимается артериальное давление. Последствия беспричинной паники намного серьёзнее: по словам специалиста, фобия может привести к полному затворничеству и даже суициду.

Странных фобий очень много, например, существует боязнь клоунов — коулрофобия. Или яиц — овофобия. Алексей Русакевич перечислил ещё несколько необычных страхов.

Пеладофобия. Боязнь находиться рядом с лысым человеком из-за страха потерять волосы.

Боязнь находиться рядом с лысым человеком из-за страха потерять волосы. Брумотактилофобия. Панический ужас возникает от вида перемешанной в тарелке еды. Такие люди предпочитают есть из посуды с разграниченными отделениями.

Панический ужас возникает от вида перемешанной в тарелке еды. Такие люди предпочитают есть из посуды с разграниченными отделениями. Тараксакумфобия. Необоснованный страх перед одуванчиками. Человек испытывает чрезмерную неприязнь, когда встречает жёлтые цветы как самих одуванчиков, так и родственных растений.

«Новейшей фобией является номофобия — боязнь остаться без телефона, когда отсутствует возможность с кем-либо связаться, полистать социальные сети или узнать новости», — обратил внимание психолог.

Многие стараются избегать ситуаций, которые наводят панический ужас, но это может ограничивать жизнь. К примеру, при социофобии люди пропускают важные события: дни рождения, свадьбы друзей и родственников.

Что делать

Чтобы преодолеть фобию, нужно погрузиться в проблему. В первую очередь необходимо определить тревожные мысли, предвосхищающие панику. Психолог советует начертить для себя таблицу с объектами страха и негативными чувствами.

«Люди всегда преувеличивают ситуацию, а это поможет здраво смотреть на вещи и перестать раздувать из мухи слона», — обратил внимание Русакевич.

Если же фобия носит патологический характер, здесь уже не обойтись без помощи психотерапевта или психолога-гипнолога. Не исключена и медикаментозная терапия, — подытожил специалист.