Ольга Виниченко дала совет, как подружиться со свекровью

Ольга Виниченко уже восемь лет состоит в отношениях с режиссером Сергеем Гинзбургом. Звезда серила «Милиционер с Рублевки» редко рассказывает о своем браке, но иногда актриса делает исключение.

На днях Виниченко поделилась некоторыми подробностями личной жизни, а также поведала, как ей удалось подружиться со свекровью. По словам Ольги, это было несложно.

«Я сейчас скажу про Сережину маму. Она с января заболела, Сергей был в командировке в Питере, приезжал, но вот всю заботу о ней я взяла на себя. Теперь она называет меня доченькой, я ее называю мамой, и мне кажется, что она иногда больше нуждается во мне, чем в Сергее. Вот такая вот история», — сказала Ольга в интервью изданию «Атмосфера», опубликованном на WomanHit.

Виниченко добавила, что теплые отношения со свекровью сложились не сразу. Но главное — это оставаться собой и не притворяться. Нет смысла нравиться человеку, потому что он все равно увидит, какой ты есть на самом деле.

Ольга вышла замуж за Сергея Гинзбурга в 2020 году — спустя четыре года после начала отношений. Режиссер, как известно, не снимает супругу в своих лентах, чтобы не смешивать профессиональное и личное.