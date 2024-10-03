Психолог посоветовала жертвам травли на работе увольняться

Не стоит «мучаться» и терпеть неуважительное отношение.

Советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Мария Манина.

«Ужасно, когда группа объединяется против одного человека. На работе так тоже бывает. Это выглядит практически как травля. Человеку становится некомфортно работать. Но, если у ребёнка, как правило, нет выбора, его родители заставляют ходить в школу, то взрослые имеют силы позаботиться о своём внутреннем ребёнке. Это внутренняя свобода, когда наша животная часть не видит тупик, а видит решение. Мы всегда себе оставляем выбор. И вы сами себе говорите: «Ничего страшного, если я здесь не договорюсь, я не буду мучиться, я пойду в другое место».

Стоит пресекать «токсичные» коммуникации, отметила Манина.

«Психологи рекомендуют помнить, что вы в любой момент можете прекратить нежеланную для вас коммуникацию. Если всё очень токсично, то можно это резко сделать, если вам дальше с этим человеком работать, то можно вежливо. У нас есть язык. Наша задача — договариваться. Люди, как правило, идут на разговор, им тоже хочется договориться. Если вы видите, что человек не идёт, то тогда это исключительный случай. Нужно признать, что вы не договоритесь».

Ранее психолог сообщила о заразности токсичного поведения в коллективе. Человек перенимает отрицательные эмоции, если находится с такими коллегами вместе весь рабочий день.