Сапиосексуалы: кто они и как строить с ними отношения

В последние годы появилось новое слово в сфере отношений — сапиосексуалы. Это понятие набирает популярность, поскольку все больше людей осознают, что для них интеллект партнера важнее внешности или других факторов. Но кто такие сапиосексуалы и как строить с ними отношения? Давайте разберемся.

Кто такие сапиосексуалы?

Сапиосексуалы — это люди, которых привлекает ум и умение им пользоваться больше, чем физическая красота. Для них наиболее значимыми качествами партнера являются интеллект, начитанность, способность к глубокому анализу, любознательность и, конечно, умение поддерживать содержательные беседы.

«Физическое влечение для сапиосексуалов также важно, но оно часто приходит после того, как они почувствовали интеллектуальную связь с человеком», — объясняет психолог Мария Леббен.

Часто сапиосексуалы проявляют повышенный интерес к людям, способным предложить что-то новое в плане знаний или точек зрения. Для них важна возможность обмениваться идеями, обсуждать философские вопросы, науку, искусство или даже глубокие размышления о повседневной жизни. Кстати, говорят, Мэрилин Монро невыразимо страдала от того, что мужчины всю жизнь видели в ней только красивое тело, а она так хотела найти именно интеллектуальную близость. Да и дурочкой она уж точно не была.

Признаки сапиосексуальности

Интеллектуальные беседы важнее физического контакта. Для сапиосексуалов содержательные разговоры являются главными формами близости.

Для сапиосексуалов содержательные разговоры являются главными формами близости. Привлекательность через знание. «Влечение к человеку может возникнуть только после того, как он продемонстрирует свою эрудицию или умение мыслить глубоко», — утверждает психолог.

«Влечение к человеку может возникнуть только после того, как он продемонстрирует свою эрудицию или умение мыслить глубоко», — утверждает психолог. Любовь к умным людям. Сапиосексуалов притягивают люди, которые могут открыть для них что-то новое, раздвинуть границы их понимания мира.

Сапиосексуалов притягивают люди, которые могут открыть для них что-то новое, раздвинуть границы их понимания мира. Нетривиальные интересы. Сапиосексуалов может больше заинтересовать обсуждение философских концепций или научных теорий, чем разговор о моде, политике или погоде. Как строить отношения с сапиосексуалом?

Интеллектуальное обогащение

Чтобы построить гармоничные отношения с сапиосексуалом, важно развивать свои знания и интересы.

«Будьте любознательны, открыты к новым темам и не бойтесь делиться своими размышлениями. Чтение книг, изучение новых предметов и регулярные дискуссии помогут создать более глубокую связь», — советует Мария.

Искренние беседы

Сапиосексуалы ценят честные, открытые и содержательные разговоры. Если вы можете вести такие беседы, обсуждать идеи и взгляды, это сразу же создаст эмоциональную близость с вашим партнером. И помните, здесь не обязательно быть экспертом — важнее ваше желание анализировать и учиться новому.

Общение через идеи

Для сапиосексуалов важны не только факты, но и уникальный взгляд на мир. Они могут быть притянуты к тому, как вы интерпретируете идеи или выражаете свои мысли. Не бойтесь показывать свою индивидуальность и говорить о том, что вас вдохновляет или интересует.