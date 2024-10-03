Почему мужчины становятся холостяками

Пожалуй, у каждого из нас есть знакомый, который в достаточно взрослом возрасте так и не связал себя ни с кем узами брака. Причем сам мужчина к этому вроде бы совершенно равнодушен. Многие уверены — шансы «заманить» в ЗАГС закоренелого холостяка стремятся к нулю. О том, почему некоторые мужчины предпочитают оставаться без дамы сердца, и всегда ли отказ от отношений является их осознанным выбором, «Вечерней Москве» рассказала специалист Московской службы психологической помощи Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

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Закоренелыми холостяками принято считать мужчин, которые к возрасту 35–45+ не обзавелись семьей и не имеют опыта длительных отношений. Причем психологически, физически и материально они вполне способны к этому — как правило, у таких людей хорошая работа и стабильный доход, собственное жилье и машина, они привлекательны, умны, интересны в общении, следят за собой и своим здоровьем.

Проблем в отношениях с противоположным полом у холостяков нет — зачастую они щедры, внимательны и вообще идеальные кандидаты в спутники жизни… Ровно до того момента, когда даме страстно захочется получить статус законной супруги. И вот тут становится очевидной главная черта убежденных холостяков — свободолюбие, — подчеркнула Екатерина Игонина.

Причины и следствие

Считается, что мужчины отказываются вступать в брак при наличии ряда обстоятельств:

Негативный опыт прошлого. Это могут быть неудачно завершившиеся отношения с девушкой — без разницы, по чьей вине они прервались, и была ли это безответная первая любовь или тяжелое расставание.

Влияние матери. В случае воспитания гиперопекающей матерью у мужчины может сложиться определенный образ «главной женщины», значительно влияющий на желание заводить собственную семью.

Чрезмерный эгоизм. Иногда мужчина настолько зациклен на самом себе, своих потребностях и желаниях, построении карьеры, привычке жить так, как заблагорассудится, и ни с кем не считаться — что ему попросту чужда любая мысль о переменах ради другого человека.

Конечно, объяснений такому явлению гораздо больше. Например, далеко не каждый готов нести ответственность за семью или уверен в своем материальном потенциале. Кто-то может не иметь необходимого примера семейной жизни, а другие испытывать различные страхи и сомнения относительно собственной персоны. А у кого-то сформировались нереалистичные, порой почерпнутые из глянца и кино представления о женщинах, — и такие мужчины годами стараются обрести безупречную во всех отношениях девушку, которую почему-то так трудно встретить, — добавила психолог.

А есть ли проблема

Стоит упомянуть, что среди холостяков в годах достаточно мало явных противников семейных отношений. Все же истинных одиночек, явных приверженцев свободного образа жизни, единицы. Ведь люди, по сути, стремятся к созданию пары, и поэтому большинству из нас очень важны длительные отношения и семья с тем, кто по-настоящему близок и дорог. На самом деле, тип классического убежденного холостяка — во многом стереотип, по большей мере утративший свою актуальность. Следует помнить, что у каждого человека есть потребность любить и быть любимым — просто некоторым путь личностного благополучия дается сложнее.

Получается, что в наше время закоренелые холостяки — это вовсе не идейные одиночки, которым чужда забота даже о себе самом. А это, как правило, зрелые, состоявшиеся как личности мужчины, которые осознанно относятся к женитьбе, а также способны отличать манипуляции и расчет от искренности и настоящих чувств. И отсутствие семьи для них — отнюдь не принцип, а просто выбор, актуальный на данный момент с учетом имеющихся обстоятельств.

Таких мужчин в действительности довольно трудно «женить на себе» — ведь они прекрасно знают, что и зачем им нужно. И когда появится та, ради которой они выберут серьезные отношения и семью, — они так и поступят. И, кстати, бывшие закоренелые холостяки — отличные мужья и замечательные отцы, потому что семью они создают исключительно по зову сердца, велению души и большой любви.

Парадокс, но почти все мужчины, которые долгое время воздерживаются от создания семьи, не исключают изменение своего социального статуса при определенных обстоятельствах. И главное из них — встреча той единственной, способной изменить их прежде устраивающие убеждения. Странно ли то, что им приходится ждать ее так долго? Но разве это имеет значение, когда наконец находится человек, с которым обретаешь настоящее семейное счастье? — подытожила психолог.

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