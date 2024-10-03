Модель рассказала, как современной девушке личностно расти

В чем заключается секрет счастья? В деньгах? Медийности? Любви? Красоте и здоровье? Или возможности чувствовать себя свободно?

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Чувствовать себя счастливо позволит баланс всех этих составляющих, поскольку именно наличие баланса и возможности его сохранять делает человека не только счастливым, но и успешным во всех сферах жизни. Однако в современном мире принято гнаться за «мнимым успехом», который нам ежедневно навязывает общество, идя за этим мы не только приходим к выгоранию, но забываем о том, что для нас остается ценным по сей день.

Как достичь баланса во всех сферах, не выгореть и постоянно личностно расти – секретами своей гармонии поделилась модель и инфлюенсер Дарья Кондрашкина.

Быть современной девушкой – значит соответствовать множеству высоких требований. Возможно ли совмещать все и сразу и при этом не только не выгореть, но и личностно расти?

«Безусловно, нельзя заниматься десятком дел и делать их все качественно. Добиться хороших результатов и успеха можно только посвятив себя своему делу. Что касается работы и отношений. Я искренне верю в то, что одно другому не мешает. Множество современных женщин совмещают карьеру и отношения, семью. Я думаю, что отношения , наоборот, должны заряжать и мотивировать, искренне считаю, что первоначальным для девушки должна быть её семья»- прокомментировала Дарья.

Блогер также поделилась простыми, но эффективными шагами на пути поиска себя и прихода к удержанию баланса в сферах жизни.

Шаг 1. Осознание

Сначала стоит понять в какую из сфер жизни идет избыток и дефицит вашего внимания, с этим поможет разобраться практика «колеса баланса», благодаря которой вы углубляетесь в насыщенность каждой из своих сфер жизни. Вы можете начать менять свою жизнь уже сейчас, осознавая, что вам нужно искать поддержку в самой себе. Старайтесь думать о том, какие ценности и приоритеты важны именно для вас и что поможете прийти к жизни мечты уже сейчас.

Шаг 2. Готовность к переменам

Оставайтесь готовы к тому, что иметь сбалансированную жизнь это не сразу про внутреннюю гармонию и счастье, вам обязательно придется отказаться от того, что забирает вашу энергию. Эти перемены будут трудными и вызовут некоторые сложности в самопознании, но это того стоит. Когда вы начинаете заботиться о своих потребностях и желаниях, то вы становитесь более сильными и уверенными в себе. Именно это дает вам возможность принимать решения, которые лучше всего соответствуют вашим целям и стремлениям.

Шаг 3. Выбрать себя и включить внутренний ресурс

Наконец, не забывайте, что поддержка должна приходить изнутри, а не снаружи. Вы можете обращаться за помощью к друзьям и семье, но главное — верить в себя и осознавать перспективу саморазвития в сферах жизни. Никто не может заботиться о вас лучше, чем вы сами.

Старайтесь сделать все, чтобы вернуть свое внутреннее состояние в норму. Даже если это кому-то не понравится — вы у себя одна единственная.

«Для меня в приоритете моё внутреннее состояние. Все, что я делаю, должно радовать и наполнять меня. Благодаря этому у меня есть ресурсы для саморазвития и самореализации. Я много работаю, веду социальные сети, изучаю языки, занимаюсь спортом, читаю, общаюсь с друзьями и близкими» —дополнила Дарья.

Заключение

«Сам баланс – это уже отличная мотивация. Нужно выяснить почему нет времени и желания? Проблемы со здоровьем? Или же вы просто идете не своей дорогой? Может быть у вас вообще другие приоритеты и вы сейчас поступаете наперекор им? Главное – это быть в контакте с самим собой, научиться слышать и слушать себя, тогда все начнет получаться» – прокомментировала Дарья.

Для того чтобы современной девушке регулярно самосовершенствоваться и при этом не терять мотивации саморазвития необходимо слушать себя, рефлексировать и проводить анализ внутреннего и внешнего состояния.