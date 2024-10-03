Что значит «прокрастинация», в чем ее польза и как ее победить

Прокрастинацию многие путают с обыкновенной ленью. Даже сами прокрастинаторы, до того, как узнают, что они вовсе не лентяи, мучаются от своей неспособности взять и сделать нужные дела прямо здесь и сейчас. Сегодня мы рассмотрим, что же это такое на самом деле — прокрастинация, узнаем, чем она отличается от лени, как ее побороть и нужно ли это делать.

Прокрастинация — это... Объясняем простыми словами

Дословно слово «прокрастинация» можно перевести с латыни как pro — «вместо» и crastinus — «завтрашний».

Иными словами, прокрастинация — это когда вы за день до сдачи диплома или проекта решаете, что важнее всего сейчас сделать генеральную уборку в квартире. То есть, прокрастинируя, мы откладываем дела на потом, заменяя их другими, даже если знаем, что такое поведение приведет к срыву сроков, нарушениям обязательств, финансовым потерям и конфликтам.

Лень и прокрастинация — это одно и то же?

На первый взгляд, регулярное откладывание дел «на потом» можно было бы объяснить ленью или недостаточной замотивированностью. Но дело в том, что прокрастинатор не просто лежит на диване, вместо того, чтобы работать, он занимается другими делами, убеждая себя в том, что они сейчас намного важнее.

А вот если вместо того, чтобы, например, готовиться к экзамену, вы играете в компьютерные игры, встречаетесь с друзьями или едете на пляж — можно с уверенностью говорить именно о лени. Поскольку вместо того, чтобы заниматься «другими важными делами», вы отдыхаете.

Причины прокрастинации

С точки зрения физиологии причины прокрастинации стоит искать в особенностях работы нашей нервной системы. А именно, противоборстве лимбической системы и функций префронтальной коры головного мозга. Проще говоря, между эмоциями и желанием получить удовольствие и долгосрочным планированием и принятием решений.

Психология объясняет причины прокрастинации боязнью неудач. Чтобы отсрочить провал, который человек считает неминуемым, его разум начинает откладывать решение задач.

При этом, обе точки зрения не подразумевают, что прокрастинации — это отклонение от нормы, слабоволие и лень. В той или иной степени, всем людям свойственно откладывать дела. Вопрос только в том, насколько далеко каждый заходит в этом деле.

Шесть типов прокрастинации — выберите свой!

На сегодняшний день исследователи предлагают делать прокрастинацию по типам. Можно выделить две основных системы, созданных учеными.

Согласной первой, существует всего два типа прокрастинации:

пассивный — откладывание решения;

активный — поиск мотивации.

Однако есть и другая система оценки этого явления, основанная на разных стилях поведения прокрастинаторов:

перфекционистская прокрастинация — откладывание задач происходит из-за страха не оправдать своих или чужих ожиданий;

мечтательная — человеку сложно начать делать что-либо из-за легкомысленного взгляда на жизнь и нежелания напрягаться ради решения задач;

беспокойная — связана со страхом любых перемен, как отрицательных, так и положительных.

форс-мажорная — присуща тем, что умеет работать только в режиме аврала, когда от скорости и качестве решения задачи буквально зависит жизнь, или, как минимум, репутация, доход или сохранение уровня благ;

непокорная — свойственна тем, кто не любит работать из-под палки, выполняя задачи, поставленные вышестоящим начальством или теми, кого он относит к этой категории; откладывая задачи, такой прокрастинатор постепенно доводит ситуацию до момента, когда задание становится неактуальным;

угодливая — по-другому ее можно описать как «имитация бурной деятельности», когда человек берет на себя заведомо большое количество задач, чтобы выглядеть незаменимым и занятым, но выполнить их не может, придумывая различные причины для того, чтобы выйти из проекта.

Способы борьбы с прокрастинацией

Избавиться от прокрастинации с помощью совета «Встань и делай!» не получится, поскольку дело здесь, как мы уже выяснили, не в лени или слабоволии, а в особенностях взаимодействия систем организма и психологии человека. Однако с прокрастинацией можно научиться жить и для этого предлагаются различные методики.

Глобализация планов

Для такого способа решения проблемы понадобится обыкновенный ежедневник или приложение для смартфона с подобными функциями. Сюда необходимо записывать планы на каждый день, месяц или долгосрочные — на год.

Ешьте слона по частям

Такой способ взаимодействия с прокрастинацией успешно применяется для решения практически любых задач. И он тесно связан с планированием дел на текущий день. Суть метода — в дроблении задачи на мелкие задания, которые в свою очередь подразделяются на простые шаги и действия.

Все познается в сравнении

Чтобы обмануть разум и заставить его добровольно и охотно выполнить, рекомендуется вместе с требующей решения задачей поставить еще несколько, для выполнения которых требуется еще больше сил, времени и других ресурсов. Предполагается, что искомая задача на фоне других покажется настолько легкой, что ее выполнение будет выглядеть наиболее разумным.

Правило 15 минут

Такой способ решения сложных задач также применяется во многих областях деятельности. Суть его заключается в том, что нужно договориться с самим собой о том, что после 15 минут работы будет 5 минут отдыха. Хитрость заключается в том, что для того, чтобы втянуться в любую деятельность мозгу и требуется всего 15 минут. После того, как вы полностью погрузитесь в дело, отрываться через четверть часа вам покажется нецелесообразным.

Труд с комфортом

В этом случае никакого подвоха не подразумевается — требуется обеспечить себе все необходимые условия для работы: включить или выключить телевизор, убрать телефон, поставить рядом кружку с кофе или чаем, положить снеки или яблоко, надеть любимые тапочки и взять на колени кота. В общем, любой каприз, который позволит вам чувствовать себя комфортно во время работы. Главное условие — ничего не должно отвлекать вас от дела.

Делегирование полномочий

Иногда для того, чтобы выполнить большую задачу, нам нужно подготовиться к ней. И вот эта подготовка буквально убивает. Что ж, это решить еще проще — нужно поручить ее кому-то другому. Надо помыть окно, но неохота убирать цветы и снимать шторы? Попросите помочь детей или вторую половинку, возможно, за символическую плату. Вам останется только взять в руки тряпку или нажать кнопку на роботе для мойки окон.

Лучший отдых — смена деятельности

При выполнении трудной задачи закончить ее может помешать монотонность работы. В этом случае, вместо отдыха, нужно на короткое время переключаться на другую работу. Например, помыть пару тарелок, протереть пыль в спальне, сходить за хлебом. Главное условие — переключаться нужно ненадолго.