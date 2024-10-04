После пяти лет брака предложили отправлять супругов к психологу

Нередко на этом этапе в отношениях пары возникают кризисы. Конфликты в семье стоит предотвращать.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков.

«Должна быть комплексная политика, чтобы молодая семья наделялась мерами поддержки, а в случае развода — лишалась этих мер. Тут нужна психологическая работа, первый кризис — это обычно пять лет. Давайте введём понятие деревянная свадьба, а на неё будем дарить какой-нибудь сертификат, например, пять тысяч рублей на посещение психолога. Или жильё какое-нибудь предлагать. В идеале должна быть программа малоэтажного многометражного строительства для семей «Одноэтажная Россия».

Ранее депутат Михаил Делягин заявил, что «в человейниках размножаться невозможно». Люди чувствуют себя комфортно в одноэтажных домах. Своё мнение зампред комитета Госдумы по экономической политике выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Деревянной свадьбой принято называть пять лет со дня бракосочетания.