Что делать со своими желаниями

Наверное, каждый сталкивался с ситуацией, когда нечто увлекательное, всепоглощающее в какой-то момент надоедало, превращалось в скучную обязанность. Пустота быстро заполняется чем-то другим. Появляется новое увлечение, другое устремление. Однако остается и тревожащий вопрос. Нормально ли постоянное движение, смена интересов? С одной стороны, это препятствует достижению высоких результатов. Но с другой — позволяет шире смотреть на жизнь и мир вокруг.

Естественным желанием является иметь дом побольше, автомобиль поновее, банковский счет подлиннее. Только после достижения определенной отметки финишная линия отодвигается чуть дальше. Забег продолжается. Старое, уже достигнутое счастье больше не радует — возникают все новые желания. Таким образом, воспетое движение вперед превращается в своеобразное проклятие. Что же делать со своими желаниями: удовлетворять их любыми способами или научиться отказываться?

Будда — выплеснуть желания

Будущий Будда родился в обеспеченной семье и получил имя Сиддхартха Гаутама. Он рос избалованным наследником раджи одного из индийских княжеств. Мальчик не знал нужды, но в один день стал свидетелем события, которое перевернуло его отношение к жизни. Сотни людей суетились на центральном рынке, бегали, кричали и, похоже, были готовы драться. Всему причиной была торговля, неутолимая жажда наживы. Казалось, что всех поглотила мысль о деньгах, но в стороне сидел едва заметный старик. Оборванная до лохмотьев одежда, потертая чаша для подаяний, наполненный безмятежностью взгляд. Он контрастировал на фоне дельцов, что не знали покоя многие годы.

Этот старик был монахом, который добровольно отказался от имущества. Пускай и не такого богатого, как у Сиддхартаха, но теперь он сидит на рынке, не имея вообще ничего. При этом нисколько не сожалеет. Увиденное не давало покоя наследному принцу. Всю ночь перед его глазами сражались два образа. Суета торговцев, полная разочарования, и покой монаха. В тот момент будущий Будда испытал отвращение к желаниям материального. Он осознал, что чем больше получит сейчас, тем больше станет требовать в будущем. Однажды погоня за удовлетворением полностью поглотит его. Сиддхартха выплеснул свои желания, подобно алкоголику, который решил бросить пагубную привычку, разбив последнюю бутылку.

Описанная история является крайностью и вряд ли может быть принята как руководство к действию, как жизнеспособная модель поведения. Монашеское отречение практикуется и сегодня, но подходит единицам — людям с особым взглядом на мир. Однако через осознанность можно добиться определенного баланса. Когда кажется, что всех вокруг охватило наваждение, стоит присмотреться внимательнее — возможно, так и есть.

Иногда, а может быть и часто, полезно принять роль нищего монаха. Большое видится на расстоянии, а правильные выводы делаются в состоянии покоя. Сотни миллионов людей ежедневно гонятся за вещами, которые им не нужны, и потому никогда не достигнут счастья. Дайте человеку все, чего он желает, и в ту же минуту он почувствует, что это все не есть все.

Иммануил Кант Зигмунд Фрейд — опасность нереализованных желаний

Кроткий монах, конечно, вызывает интерес, но едва ли обычный человек из крупного города пожелает отказаться от всех благ цивилизации и примерить роль на себя. Может быть, желание и приводит к зависти и страданиям, но лекарство, предложенное Буддой, по вкусу не похоже на яблочный сок. Знаменитые философы много размышляли о природе желаний. Артур Шопенгауэр пришел к выводу, что отказ от желаний невозможен. Через усилия их можно лишь немного заглушить, отвлечься на время. Фридрих Ницше утверждал, что лечить свою жизнь отказом от желаний хуже, чем наслаждаться болезнью.

Идея Зигмунда Фрейда находится где-то между этих взглядов. С одной стороны, Фрейд соглашается с Буддой в том, что людьми управляют желания. Каждое наше действие может быть объяснено с этой позиции. Есть первичные, если угодно, животные желания: быть вожаком стаи, оставить потомство. Существуют и цивилизационные или рациональные желания: сделать карьеру, иметь достаток, получать эмоции от не только нематериальных вещей.

В зависимости от характера внутри человека выстраивается своя иерархия желаний, но никто и никогда не сумеет от них избавиться. Более того, подавление приведет к трагическим последствиям.

Притворяясь, что отказался от желания, ты лишь заталкиваешь его глубже — из области сознательного в неосознанное. Однажды «демоны» вырвутся на свободу — это произойдет неожиданно, когда будет достигнуто подходящее эмоциональное состояние. Однако они вернутся в искаженном, даже извращенном виде. Некоторых людей это толкает на самые чудовищные или глупые поступки. Других доводит до невроза и прочих психических заболеваний.

«У каждого человека есть желания, которые он не сообщает другим, и желания, в которых он не сознается даже себе самому», — Зигмунд Фрейд.

Как относиться к желаниям простому человеку

Поиск золотой середины — непростая задача. Если вернуться в контекст, то лучшего всего стать монахом, который все-таки не отказался от имущества. Среди бесконечных желаний определенно будут несбыточные мечты, приводящие к разочарованию, по сути, на пустом месте. От подобного и следует избавляться. Однако, помня о наставлениях Фрейда, вместо подавления следует прибегнуть к подмене. Освоив данную технику, ты перестанешь быть рабом своих желаний, сможешь самостоятельно корректировать их. Для этого потребуется подходить к жизни более осознанно. На практике это означает, что всякое назойливое желание должно быть всесторонне рассмотрено.

Первое, о чем стоит себя спросить: почему желание остается нереализованным? Причины могут быть самые разные — от страха или неуверенности в себе до изначальной нереалистичности. Если изменить отдельные элементы, желание станет более доступным.

Кроме того, будет не лишним разобраться с природой желания. Откуда оно взялось, где корни? В процессе поисков истока совершишь немало удивительных открытий. Окажется, что большая часть твоих желаний навязаны кем-то и когда-то. Над твоим мировоззрением поработала культура, общество, родители, ближний круг общения, коллеги по работе. Все внесли вклад, но разбираться с грузом предстоит тебе.