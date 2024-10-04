Почему нужно чаще улыбаться, рассказал психолог

Улыбка поднимает настроение окружающим и помогает в любом диалоге, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на медицинского психолога Дмитрия Лебедева.

По словам специалиста, улыбаясь, человек становится гораздо счастливее. Это объясняется выделением эндорфинов – гормонов, которые отвечают за наше настроение. Также улыбка оказывает положительное влияние на физическое здоровье за счет снижения уровня стресса.

Улыбчивые люди чаще вызывают у окружающих чувство доверия и открытости, их воспринимают как более привлекательных, дружелюбных и успешных. Все это способствует формированию более крепких социальных связей и снижению изоляции, отметил Лебедев.

Кроме того, улыбка может быть формой невербального общения, которая передает кому-то поддержку и сочувствие. В трудные моменты это может помочь человеку почувствовать себя лучше.

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