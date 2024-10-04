Психолог рассказала, какие женщины становятся жертвами аферистов

Случаи обмана женщин и выманивания у них денег, которые происходят под видом романтических отношений, случаются достаточно часто. Жертвами злоумышленников становятся женщины с заниженной самооценкой, имевшие опыт неудачной любви и потому находящиеся в состоянии эмоциональной уязвимости, объяснила психолог Анастасия Валуева в беседе с 360.ru.

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Манипуляциям преступников женщины с негативным опытом в прошлом подвержены больше остальных. Они теряют осознанность и «проваливаются» в чувства, если речь идет о любви, пояснила эксперт.

«Во-вторых, это низкая самооценка. Мошенник использует лесть, чтобы повысить самооценку жертвы, создавая у нее ощущение важности и значимости. Такая лесть затуманивает глаза», — отметила Валуева.

Еще одна скрытая манипуляция — это социальное давление, которое вынуждает женщин решаться на рискованные шаги, только бы найти партнера. Это сильно «затуманивает взгляд» и приводит к тому, что женщина готова мириться с любыми недостатками мужчины, лишь бы он был рядом. Кроме того, повлиять на доверие мошеннику может отсутствие опыта общения с мужчинами и непонимание их психологии, считает специалист.

Психолог рассказала о понятии «иллюзия доверия», когда мошенники делают все, чтобы продемонстрировать мнимую заботу о жертве, показать ей якобы свои «искренние чувства». Это работает таким образом, что на эмоциональном уровне женщина доверяется злоумышленнику, а также испытывает сильные эмоции, которые мешают ей распознать ложь.

Среди подозрительных черт партнера и отношений с ним, которые говорят о том, что он аферист, эксперты подарки с подвохом, получение которых связано с необходимостью что-то оплатить, слишком стремительное развитие отношений. Также аферисты часто говорят информацию, которую нельзя проверить, выдумывают экзотические профессии и так далее. Кроме того, от них есть запрос на деньги — часто они выдумывают истории и какие-то форс-мажорные ситуации, на которые им срочно необходимы деньги.