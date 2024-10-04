Учителям объяснили, как бороться с профессиональным выгоранием

Заметив у себя признаки профессионального выгорания, важно не ждать, что оно пройдет само собой, а начать действовать. Такой совет в беседе с РИАМО дал специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов. Он напомнил, что силы и энергия — не бесконечный ресурс.

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«Снять напряжение помогут физическая активность, ведение дневника эмоций, общение с любимыми людьми. А обращение к психологу будет полезно не только для разрядки накопившегося негатива, понимания причин его возникновения, а также для формирования подходящих методов релаксации», — отметил специалист.

Он добавил, что полезно пройти курсы повышения квалификации, развивающие навыки эффективного взаимодействия с аудиторией и урегулирования конфликтных ситуаций.

В начале октября стало известно, что на рассмотрение Государственной думы будет внесен законопроект о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда, причиненного распространением порочащих их честь и достоинство сведений. Документ разработал вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.

Депутат отметил, что учителя нередко сталкиваются с хамством учеников и их родителей, при этом при возникновении конфликтных ситуаций с администрациями школ именно педагоги нередко становятся «крайними».