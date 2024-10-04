Психолог дал совет, что сказать друг другу после ночи любви

После ночи любви партнерам важно сказать друг другу что-то позитивное, поддерживающее самооценку каждого. Этой цели послужат даже такие простые слова, как «мне было хорошо». Об этом рассказала психолог Паулина Золотинская, пишет NEWS.ru.

В интимных отношениях нельзя допускать сравнительных выражений, которые могут насторожить или обидеть, подчеркнула психолог. Фраз вроде «лучше, чем раньше», «в этот раз было хорошо» нужно избегать.

«Создайте ощущение избранности и уникальности: «ты невероятный/ая, думал/а, что так может быть только в кино» или «ты открыл/а мне новые вершины», – посоветовала Золотинская.

Ни мужчина, ни женщина не должны стесняться говорить о своем удовольствии, подчеркнула эксперт.

«Фразы могут быть очень интимного рода. И чем вы откровеннее, тем градус послевкусия выше и тем больше желания повторить. Своими словами мы создаем партнеру состояние, то есть создаем смыслы взаимоотношениям», – объяснила Золотинская.

Ранее психолог Анна Кулешова рассказала, что признаками скорого расставания являются отсутствие интимной близости, частые ссоры по пустякам, редкие разговоры, отсутствие интереса к делам партнера.