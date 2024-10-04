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Что сказать друг другу после ночи любви? Советы психолога

После ночи любви партнерам важно сказать друг другу что-то позитивное, поддерживающее самооценку каждого. Этой цели послужат даже такие простые слова, как «мне было хорошо». Об этом рассказала психолог Паулина Золотинская, пишет NEWS.ru.

Психолог дал совет, что сказать друг другу после ночи любви
© globallookpress.com

В интимных отношениях нельзя допускать сравнительных выражений, которые могут насторожить или обидеть, подчеркнула психолог. Фраз вроде «лучше, чем раньше», «в этот раз было хорошо» нужно избегать.

«Создайте ощущение избранности и уникальности: «ты невероятный/ая, думал/а, что так может быть только в кино» или «ты открыл/а мне новые вершины», – посоветовала Золотинская.

Ни мужчина, ни женщина не должны стесняться говорить о своем удовольствии, подчеркнула эксперт.

«Фразы могут быть очень интимного рода. И чем вы откровеннее, тем градус послевкусия выше и тем больше желания повторить. Своими словами мы создаем партнеру состояние, то есть создаем смыслы взаимоотношениям», – объяснила Золотинская.

Ранее психолог Анна Кулешова рассказала, что признаками скорого расставания являются отсутствие интимной близости, частые ссоры по пустякам, редкие разговоры, отсутствие интереса к делам партнера.

Психология