Врач призвала поддерживать комфортный ритм половой жизни

В противном случае отношения могут стать «дисгармоничными».

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Лариса Никитина. Врач отметила, что семейным парам необходимо составлять «брачные факторы».

«Условно-физиологический ритм вырабатывается в паре. Сильная половая конституция — это когда мужчина может эякулировать больше одного раза в сутки. Такое очень часто бывает в юношеском возрасте, начиная с подросткового и дальше. Когда человек в браке, когда у него есть какие-то обязанности, он уже привык, уже три года прошло, романтический флёр сошёл, то там пара устанавливает свой физиологический ритм. У кого-то и в 20 лет, и в 25 бывает гораздо меньше 13 раз в месяц, просто ни одному, ни второму это не надо. Ещё это зависит от того, на каком месте секс у обоих партнёров. Есть понятие — «брачные факторы», куда входит очень много, и один из них — секс. Когда свои брачные факторы располагают в порядке значимости мужчина и женщина, и терапевт смотрит на это, то можно понять, что у них будет происходить в отношениях. Если у мужчины секс на первом или втором месте, а у партнёрши — на восьмом, то это дисгармоничные отношения. Понятно, у них не будет ни 12, ни 15 даже в 25 лет, потому что ей не хочется, а мужчина очень чётко считывает эту информацию. Если женщина смотрит на него, и у неё горят глаза, то у мужчины эта цифра может увеличиться. Если для женщины основная задача уже выполнена, её птичка уже в гнезде, гнездо вьётся, яйца отложены, веточки принесены, очаг горит, то она может перестать быть той заманчивой дамой, на которую он когда-то повёлся, и благодаря чему он всё-таки на ней женился. Если эти факторы сильно отличаются, то в паре будут уже дисгармоничные отношения, и у них не будет такого количества раз, скажем, раз в три дня».

Никитина подчеркнула, что в вопросе половой жизни не стоит «подгонять» себя под нормы.

«Многое зависит от здоровья партнёров, их загруженности. Если они живут вдвоём с детьми, и им никто не помогает, понятно, что там не сильно до секса — ребёнок всю ночь орёт, мама — никакая, с хвостом, в лосинах. Это несильно способствует — она всегда уставшая, до кровати дошла и тут же отвалилась. Есть некое правило, и это должны помнить все мужчины, что если орудием перестали пользоваться, то оно начинает ржаветь. Поэтому удобный для себя комфортный ритм поддерживать надо в любом возрасте. У кого-то это бывает и раз в месяц, даже в молодом возрасте. В то же время я знаю пары за 60, у которых это пять раз в неделю, а иногда и два раза в день. Это всё зависит от индивидуальных особенностей. Никогда не надо себя подгонять под какие-то нормы».

Ранее врач констатировала бессознательное желание мужчин снимать стресс с помощью секса. Построить сбалансированные отношения с такими партнёрами невозможно.

Чтобы избавиться от напряжения, им следует регулярно посещать спортзал. Об этом кандидат медицинских наук Диана Генварская сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».