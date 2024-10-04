Эксперт назвал профессии, от которых портится карма

Выбирая дело всей жизни, мы невольно определяем свою судьбу на многих уровнях, не только на социальном. Как считает наш эксперт в области деловой эзотерики Александр Гулый, некоторые профессии могут стать «кармической ловушкой» для женщины. Мы поговорили с Александром, чтобы выяснить, с какими специальностями стоит быть осторожнее, чтобы не испортить свое энергетическое поле.

Модель

Первые «модели» в 17 веке носили имя богини бедствий, Пандоры, поясняет эзотерик. Модельеры демонстрировали одежду на деревянных куклах, напоминающих своим названием о том, к чему приводит распространение по миру модных трендов. Тысячи фото, которые публикует модель сегодня в журналах и интернете, стимулирует поклонников поклоняться изображению, создает кумир, то, против чего выступают религии. Сама модель также способна попасть в плен ею же созданных изображений. Александр:

«Меняя сотни образов, характеров, она может потерять собственный, природный. Кем такой человек родится в следующей жизни, продолжением какого?»

Вопрос открытый.

Певица

С древних времен музыка и пение считались великой силой. Пифагор, Платон, Аристотель считали, что так устанавливается порядок и равновесие во Вселенной. Певица может такой порядок поколебать, сделать голос оружием, превратиться в подобие сирен, от которых Одиссей спасся, заклеив уши воском. Согласно мифу, который рисует вечную карму сирен, их судьба — заманивать моряков на погибель или гибнуть самим. Эзотерик:

«Певица или „вырывает сердце из груди“ аудитории, сводит ее с ума, или тонет в безвестности».

Кроме того, сирена может приманить к себе не только художника с миллионом алых роз, но и маньяка, что живо демонстрирует фильм «Телохранитель» с Уитни Хьюстон.

Парикмахер

Древние культуры связывали судьбу с волосами. Так, согласно Ведам, волосы женщины — это ее Шакти, «сила», сакральный инструмент накопления энергии. Волосы мужчины также связаны с его удачей, успехом, продолжительностью жизни. С этой точки зрения, каждая прическа, укладка, стрижка меняет энергетический потенциал, а парикмахер становится тем, кто формирует судьбы людей. Редкая представительница профессии делает сознательное зло, как Далила, лишившая Самсона волос, вместе с его силой и, тем самым, погубившая его, говорит наш эксперт. Но с точки зрения кармы, эта профессия может налагать больше ответственности, чем кажется.

Маркетолог

Среднестатистический маркетолог сегодня — женщина. Она лучше всего понимает покупателя и его эмоциональный мир, а также умеет подобрать ключи от этого мира, чтобы «прописать» в нем продукты и услуги. На маркетологов при раскладах на Таро выпадает Дьявол — и не случайно. Маркетинг работает с иллюзорной реальностью, с категорией, тесно связанной с кармой, с тем, что называется «майя». Майя влияет на человека путем ложного отождествления, что является целью маркетолога, связать счастье человека и его идентичность с брендом и товаром. Женщина-маркетолог, как героиня Камерон Диас из фильма «Отпуск по обмену», сама может начать видеть свою жизнь чередой рекламных роликов.