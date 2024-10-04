Психолог объяснила, почему мы отрицаем очевидное и оправдываем дурное

В жизни порой происходят события, которые перегружают психику слишком сильно. На уход или измену партнера, утрату близкого человека, потерю работы невозможно отреагировать однозначно и забыть — равно как и на внезапные положительные изменения, вроде оффера за границей. Гештальт-терапевт, психолог и преподаватель Жаля Аскерова рассказывает о реакциях на потрясения. И о том, почему они порой усугубляют ситуацию.

Что такое психологическая защита

«Психологические защиты — это ряд бессознательный механизмов, которые берут на себя функционал, сходный с тем, что делает система охлаждения в компьютере: регулируют уровень нагрузки на психику, не давая ему шкалить», — объясняет эксперт.

Правда, «багов» все равно не избежать — иногда хочется шоколадку и на ручки, когда нужно работать и вести совещание, а воспоминания о шокирующем событии могут форматироваться до более приемлемых.

Термин «защиты» берет начало из психоанализа, однако явление признано и исследовано представителями всех ключевых психологических школ. Защиты нужны, чтобы пережить сильную фрустрацию без образования травмы, однако иногда могут выступать и препятствием: они мешают объективному восприятию реальности.

Самые популярные механизмы, возникающие в ответ на сложную ситуацию

Отрицание

Откладывать поход к врачу, потому что «само пройдет» или «еще не сильно болит» — это отрицание в чистом виде, поскольку страшно столкнуться с чем-то неприятным. Туда же — оправдание измены партнера тем, что его «соблазнили» или «увели из семьи»: отрицание возникает, когда реальность настолько болезненна, что принять ее невозможно.

Проекция

Эта защита не от внешней угрозы, а от внутренней: когда возникает желание, которое выбивается из вашей системы ценностей, либо же вы не готовы сейчас его реализовать, проще воплотить его через перекладывание на других: например, партнер хочет открыть отношения, рассказывая, как это пойдет на пользу ВАМ, потому что у НЕГО возникла потребность в новом опыте.

Рационализация

Оправдывать дурной поступок друга тем, что у него сейчас сложная жизненная ситуация, а родительские нападки и обесценивание можно объяснить тем, что вы недостаточно вовлечены в их жизнь. Объяснение чужих поступков создает иллюзию контроля над ситуацией, однако в ответ — может формировать огромное беспочвенное чувство вины.

Регрессия

Когда сил справляться больше нет, часто возникает желание «побыть маленькой», «на ручки», и чтобы пришел кто-то сильный и решил все за вас. Это называется регрессия — кратковременный откат на более раннюю стадию развития или же в детскую позицию, который помогает психике найти сторонние источники безопасности.

Сублимация

Позитивный механизм, буквально перенаправляющий негативную энергию в другое русло: боль предательства можно отразить в творчестве, а злость от расставания часто дает стимул к новому витку карьеры. Однако постоянная сублимация может сказываться на контакте с собой: вы перестанете слышать свои истинные эмоции.

Как контролировать реакции

«В первую очередь — осознавать. В моменте фиксируя свою реакцию, вы сохраняете связь с реальностью, не перенося свои ощущения на весь мир. Так, к примеру, заметить, что прямо сейчас вы оправдываете гадость от учителя в адрес своего ребенка — значит, стать на шаг ближе к принятию того, что человек не оправдал ожиданий и, вероятно, придется разбираться с последствиями,» — отмечает психолог.

Когда вы уже замечаете за собой подмену понятий и защитные механизмы — можно переходить к вопросам:

От чего меня так рьяно пытается защитить психика?

Что будет, если я признаю правду?

Почему мне так страшно от этого?

Чаще всего ответы будут упираться в то, что ситуация оказалась (или с самого начала находилась) за рамками вашего контроля, а значит ВЫ оказались недостаточно хороши и умны, чтобы все предусмотреть, и это обидно. Смирению с тем, что люди не всесильны, помогают практики mindfulness, или осознанности, в числе которых — выработка безоценочности к себе и людям.

Также, если есть ощущение, что защиты вылезают постоянно — стоит обратиться к психологу и работать уже с их первопричиной, то есть перегруженной психикой. Возможно, у вас давно закончились силы, вы находитесь на грани депрессии и позволяете защитным механизмам снять с себя нагрузку, потому что иначе точно посыпетесь — но даже не догадываетесь об этом.