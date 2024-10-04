Специалист назвала причины исчезновения интереса к сексу

Главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова раскрыла основные причины исчезновения интереса к сексу и рассказала, как его вернуть. Ее слова приводит издание UfaTime.ru.

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Врач объяснила, что чаще всего либидо падает из-за гормонального дисбаланса, который может возникать у мужчин и женщин из-за возраста, диабета, гипотиреоза и сердечно-сосудистых заболеваний. Также, по словам Насыртдиновой, негативно влияют на сексуальное желание малоподвижный образ жизни, неправильное питание, злоупотребление алкоголем, стресс, тревожность, различные расстройства психики, прием лекарств от депрессии и гипертонии.

Чтобы вернуть интерес к сексу, эндокринолог рекомендовала обратиться к врачу для оценки гормонального фона и исключения хронических заболеваний. Если проблем со здоровьем не обнаружено, необходимо научиться управлять стрессом с помощью практик релаксации и изменить образ жизни в целом, посоветовала она.

Насыртдинова также напомнила, что высокое либидо напрямую зависит от эмоциональной связи партнеров.

«Работайте над улучшением общения и эмоциональной связи с партнером. Открытые разговоры об интимных аспектах отношений могут помочь восстановить интерес», — рассказала она.

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