Как отдохнуть и восстановиться за два выходных: советы психолога

Сложно найти офисного работника, который не ждал бы с нетерпеньем выходных. Однако в понедельник многие из нас понимают, что не успели восстановить силы за субботу и воскресенье, а кто-то чувствует себя еще более уставшим, чем в пятницу вечером. NEWS.ru поговорил с психологами и узнал десять правил, которые помогут полностью восстановить силы всего за два выходных дня.

Правило 1. Высыпаться, но не спать больше нормы

Для того чтобы организм смог восстановиться после рабочей недели, необходимо в первую очередь высыпаться, причем готовиться к этому надо уже начиная с пятницы, рассказала NEWS.ru психолог Татьяна Маремпольская. Она посоветовала спокойно провести вечер последнего рабочего дня, сделав выбор в пользу культурного досуга, и рано лечь спать.

В этом случае человек самостоятельно проснется в субботу не позже 9–10 утра и будет чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, объяснила Маремпольская. При этом психолог предостерегла от долгого сна до обеда. По ее словам, в таком случае вы будете чувствовать себя еще более измотанным, чем после сильного недосыпа. От излишнего сна может даже разболеться голова.

Правило 2. Не «отмечать» начало выходных алкоголем

Чтобы отдых был полноценным, лучше не идти в пятницу вечером в бар «отмечать» начало выходных, говорит психолог. Даже если этого не избежать, то много пить не стоит, в противном случае вся суббота уйдет на восстановление, и нормально отдохнуть не удастся, предупредила она.

Также Маремпольская посоветовала не пить алкогольные напитки на протяжении рабочей недели, потому что это способствует медленному и незаметному накапливанию усталости.

Правило 3. Планировать свои выходные

Желательно, чтобы выходной день был упорядоченным, считает Маремпольская, чтобы потом не возникло ощущения потерянного времени. Для этого психолог советует составить расписание, которое будет включать в себя разные виды активности. По словам Маремпольской, можно погулять до обеда в субботу, а оставшееся время потратить на то, что хотелось сделать всю неделю.

Можно запланировать пробежку на свежем воздухе, заняться домашними делами, выехать в город, в общем, провести выходные активно, если за неделю не накопилось физической усталости, добавила психолог. По ее словам, воскресенье по своему распорядку должно дублировать субботу. И если она проведена плодотворно и без злоупотребления алкоголем, то утром второго выходного дня человек будет чувствовать себя отдохнувшим и восстановившимся.

Правило 4. Прислушиваться к себе

Психолог рекомендует внимательно прислушиваться к своим ощущениям, продумывая досуг на выходные. Так, если человек сильно измотан, Маремпольская не видит ничего плохого в том, чтобы он провел день в постели, потому что восстановление происходит прежде всего за счет отдыха, физического покоя.

Таким образом, вид отдыха в выходные должен зависеть прежде всего от интенсивности нагрузки во время рабочей недели, заключила она. Если человек измотан морально и физически, то нет ничего удивительного в том, что ему хочется просто лежать, спать и ничего не делать, считает психолог.

Правило 5. Позволять себе делать то, что не могли позволить в будние дни

Психолог рекомендует потратить выходные на те дела, на которые не было времени и сил в будние дни, например поехать на сеанс массажа, спа-процедуры, в театр. Если у человека есть семья, то вечер лучше провести в кругу близких, посвятив его приятным ритуалам, таким, как совместный ужин или выход в город. В выходные важно побаловать себя, разрешив делать все, что хочется, если это не вредит здоровью, добавила она.

Правило 6. Делать то, что приносит психологическое удовлетворение

Психолог советует потратить воскресенье на полезные дела или на то, что человек считает для себя действительно важным. Это позволит почувствовать удовлетворение от жизни, от сделанных дел, выполненных задач, что положительно сказывается на физическом и психологическом состоянии, пояснила специалист. В качестве примера Маремпольская привела спортивные активности, помощь людям, посещение религиозных учреждений.

Правило 7. Не оставлять невыполненных задач на выходные

Психолог Александр Кичаев советует заканчивать неделю, сделав все максимально возможное для того, чтобы не начинать выходные с ощущением невыполненных задач. Для этого он рекомендует в пятницу утром написать список дел и заставить себя выполнить самые сложные и неприятные из них. Если это не получается сделать, добавляет психолог, нужно хотя бы внести их в план на следующую неделю, а также продумать, какие ресурсы надо задействовать для их успешного выполнения. Это нужно для того, чтобы в голове не было незавершенных задач, которые не дают мысленно отключиться от работы, заключил Кичаев в разговоре с NEWS.ru.

Правило 8. Настраивать себя на отдых в выходные

По дороге домой в пятницу необходимо программировать себя на отдых, убеждать себя, что сделал все, что мог, и заслужил передышку, говорит психолог. Даже если не все, что хотелось, было выполнено, нужно все равно давать себе установку на отдых и расслабление, для того чтобы в дальнейшем приносить пользу своей семье, компании, другим людям, считает Кичаев.

Правило 9. Переключаться с одного вида деятельности на другой

Если работа сидячая, то в выходные дни не следует полностью избегать физических нагрузок, считает психолог. Это нужно для того, чтобы организм мог переключиться между разными видами деятельности, перезагрузиться. Для этого можно потренироваться в зале, сходить в поход, погулять, некоторым помогают сбросить психоэмоциональное напряжение экстремальные виды спорта, пояснил Кичаев.

Правило 10. Поблагодарить свой организм после выходных

В воскресенье вечером необходимо обязательно поблагодарить себя и свой организм за то, что получилось набраться сил, говорит психолог. При этом нужно начать настраиваться на понедельник, это не должно вызывать сильной грусти, если человек чувствует, что ему удалось полноценно отдохнуть в выходные, добавил Кичаев.