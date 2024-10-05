Как справиться с осенней тревожностью

Поднять себе настроение и повысить продуктивность в холодное время года не сложно. Своими рекомендациями делятся психологи.

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Осенью световой день заметно сокращается, а небо преимущественно тяжёлое и хмурое. Это, увы, не способствует хорошему настроению.

Особенно остро этот период холода и темноты проживают те, кому не понаслышке знакомо состояние фоновой тревожности. Эксперты расскажут, как с ним справиться.

Откуда?

Клинический психолог сети пансионатов для пожилых «Тёплые беседы» Виктория Кондрашина называет одной из причин осенней тревожности генетическую память:

«Одна из версий — генетическая память. Нашим предкам приходилось несладко: со сменой сезонов тяжело добывать еду. А низкие температуры и короткие световые дни представляли особую опасность. Кроме того, дефицит солнечного света негативно сказывается на серотонине — источнике хорошего настроения. Поэтому мы начинаем хандрить», — говорит она.

Психолог-гипнолог, мастер нейролингвистического программирования, бизнес-тренер Алексей Русакевич объясняет это состояние иначе:

«Ученые до сих пор не пришли к единому мнению касательно причин данного феномена. Одни считают, что осенняя тревожность обосновывается исключительно физиологическими процессами в теле человека, вызванными внешними раздражителями. Так, из-за ограниченного количества получаемого солнечного света, в организме заметно снижается уровень серотонина. Этот гормон напрямую влияет на смену настроения, аппетит и паттерны сна любого человека. Недостаток солнечного света также сильно сказывается на росте гормона мелатонина, вызывающего сонливость и депрессивное состояние у наиболее чувствительных индивидуумов. Другое научное мнение апеллирует к психике человека. Зачастую осенняя пора воспринимается многими людьми как некая отсчетная точка, то есть как время, когда начинается новый жизненный этап, когда появляется острое желание что-то изменить, найти новые цели или достичь определенных результатов».

Что делать?

Тревожность, усиленная началом холодного сезона, конечно же, пройдёт, как только солнце станет чаще выглядывать из-за туч. Но справляться с нею необходимо "здесь и сейчас", чтобы это состояние не сказывалось на вашей работе или иной деятельности, взаимодействии с людьми, планах.

Виктория Кондрашина предлагает следующие варианты:

Следите за режимами сна и питания. Подъем и сон должны быть в одно и то же время. Желательно укладываться в районе 22 часов, чтобы вырабатывался здоровый мелатонин. Увеличьте количество белков, продуктов с омега-3, витаминами С, D и B. Больше свежих фруктов и овощей;

Общение с друзьями. Конечно, не каждый человек может постоянно быть в социуме. Но все нуждаются во внимании, тепле и любви. Общение с близкими или приятными людьми позволит чувствовать себя нужным, что особенно необходимо в пожилом возрасте;

Физическая активность. Для этого не обязательно ходить только в зал. Необходимо устраивать прогулки на свежем воздухе, хотя бы 30 минут, желательно вечером. А в утренние часы, можно сразу после пробуждения проводить легкую растяжку, чтобы у мозга была возможность прочувствовать мышцы и суставы вашего тела.

Алексей Русакевич добавляет в этот список рекомендаций по улучшению настроения ещё два пункта:

Реорганизация личного пространства и интересов: провести генеральную уборку дома (квартиры, кладовки, сада), разобрать горы старых и ненужных вещей, найти новое хобби, записаться на курсы, поменять имидж;

Восполнение нехватки солнечного света, путем дополнительного освещения комнаты лампами, употребления витамина D3.

Всё это может ощутимо помочь в снижении уровня тревожности. Наполните свою осень приятными делами и событиями, тогда она заиграет другими, яркими красками!