Психолог объяснил, почему человеку необходимо обучаться

В современном мире множество людей увлечены онлайн-курсами и дополнительными образовательными программами, однако многие из них бросают обучение или остаются недовольны результатами. Одна из причин заключается в нехватке цели и мотивации.

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Евгений Теребенин, член Международной ассоциации психологов, поделился своими мыслями о значимости образования для успешной адаптации в нестабильном мире. Он акцентирует внимание на том, что обучение способствует развитию критического мышления, креативности и профессиональных навыков, что, в свою очередь, помогает достигать поставленных целей и улучшать качество жизни.

Обучение основывается на трех ключевых принципах: осознание информации, её практическое использование и накопление знаний. Эти знания формируются через активную деятельность, когда человек применяет изученное и замечает расхождение между теорией и практикой, сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Психолог рекомендует размышлять над такими вопросами: «Что меня вдохновляет?», «Какие навыки будут полезны в карьере?» и «Что я могу получить от этой программы?».

Кроме того, даже имея необходимые навыки, некоторые могут испытывать апатию или трудности с концентрацией, что связано с незнанием специализированных терминов. Для успешного обучения важно изучать непонятные слова и подходить к процессу системно. Также недостаток живого общения с единомышленниками может привести к снижению мотивации. Открытая коммуникация с преподавателями и сокурсниками способствует обмену опыта и информации, что очень важно в современных условиях.