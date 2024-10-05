Психолог дал советы, как вернуть бывшего

Расставание с любимым человеком может быть крайне болезненным. Есть варианты, как заставить вернуться своего бывшего. Однако психологи обращают внимание, что есть случаи, когда делать это ни в коем случае нельзя. Прежде чем приступать к действиям, эксперты «Узнай.ру» советуют честно ответить себе на вопрос, почему вы хотите вернуться к отношениям, которые были разрушены. Для начала стоит дать эмоциям утихнуть и только потом, на свежую голову, обдумывать и анализировать. Важно принять ответственность за происходящее. Ведь в любом конфликте в той или иной степени виноваты оба его участника. После этого стоит избавиться от обвинений. Тут важно, что это работает в обе стороны: перестать обвинять любимого человека в расставании, но и прекратить и самобичевание.

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«Возвращение к бывшему партнёру может оказаться крайне сложным и проблематичным процессом, особенно если причины разрыва были серьёзными и остались не решены. В таких случаях возвращение может привести к тому же результату — разрыву отношений вновь. Также важно учитывать, что некоторые отношения просто не переживают разрывы и вернуться к бывшему может быть временным решением, которое в итоге приведёт к ещё большему разочарованию», — предупреждает психолог Анна Григорьян.

Если вы всё же решились вернуть любимого, важно учесть и соблюсти три важных нюанса:

Стремитесь к тому, чтобы ваш новый этап стал лучше предыдущего;

Не переусердствуйте в усилиях вернуть былые отношения;

Будьте готовы к тому, что ваши ожидания не оправдаются и у вас ничего не выйдет.

Среди советов экспертов, которые должны помочь восстановить отношения, можно выделить следующие: оставьте дверь открытой (не исчезайте с горизонта), оставайтесь друзьями, задействуйте общих знакомых, станьте тем, кого можно снова полюбить, проявляйте интерес и внимание, не бойтесь предлагать встречи, поговорите о чувствах, осудите планы на будущее. Однако стоит помнить, что навязчивость, обвинения, шантаж и манипуляции, ревность и тотальный контроль могут навсегда отпугнуть от вас человека. Кроме того, существуют ситуации, когда возвращать покинувшего вас партнёра вовсе не стоит. К примеру, если любимый человек так и не смог преодолеть зависимость (алкоголизм, наркоманию) или в ваших отношениях было бытовое насилие, измены.

«Возвращение к бывшему может быть вредным для самоуважения и даже для жизни. Если отношения были токсичными, неравными и, самое ужасное, с физическим насилием, важно понимать, что никто не может сделать вас счастливее, кроме вас же. Учитесь принимать себя, давать право на эмоции, не противиться страхам, быть разным (и плохим, и хорошим) и уметь отпускать близкого человека, принимая всё, что с ним происходит (и его счастье и несчастье)», — подчеркнула Григорьян.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что депутат Госдумы Игорь Антропенко выступил с инициативой ввести обязательную консультацию семейного психолога перед разводом. Согласно законопроекту, пары, которые имеют несовершеннолетних детей или где один из супругов не согласен на развод, перед расторжением брака должны будут кроме соблюдения трехмесячного срока на примирение, побывать на консультации у семейного психолога.