Экс-супруга Гуфа рассказала, что могло спасти их брак

Скандальный развод Гуфа и Юлии Королевой с громкими ссорами и публичным выяснением отношений уже давно в прошлом — однако подписчики до сих пор заваливают экс-супругу рэпера вопросами об их неудавшемся браке. Девушка, как правило, игнорирует любопытных фолловеров, но вчера сделала исключение и откровенно пообщалась с ними в сторис в Инстаграме*.

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Так, Королева неожиданно отметила, что их отношения с Гуфом можно было сохранить.

«Да, любой брак можно спасти, вопрос только в том, насколько оба этого хотят», — написала она. Что ж, намек понят.

Также экс-благоверная рэпера ответила на вопрос, готова ли она к новым отношениям. «Ничего не загадываю, но страха больше нет. Я проделала большую работу над собой и всей своей жизнью», — написала девушка. Можем только пожелать удачи Юлии, которая ранее попала в объектив Super на романтическом отдыхе с бывшим участником «Холостяка», а также сама выкладывала совместные фото с Артемом Чекалиным.

Кроме того, Королева подтвердила, что ту самую «работу над собой» делала не в одиночестве, а в кабинете психолога.

«Там узнала, что я виновата во всех своих проблемах. Потом обрадовалась этому осознанию, ведь так проще решить, когда виноват ты, а не другой. Короче, я распутывала узлы, это было нелегко», — поделилась она.

Интересно, Юлия решилась на терапию из-за развода с Гуфом?

Ну а пока экс-супруга рэпера только готовится к новым отношениям, Гуф уже бросился в них с головой. Почти сразу после развода он закрутил роман с Разият Салаховой, а недавно даже познакомил избранницу с еще одной своей «бывшей». Что Айза-Лилуна Ай думает о новой возлюбленной артиста, рассказывали здесь.