Психолог рассказал о видах тревоги

Эксперт первой Московской международной конференции по психотерапии и психосоматическому здоровью, психотерапевт, клинический психолог Сергей Мартынов рассказал о видах тревоги.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что есть продуктивная и непродуктивная тревога. Первая связана с реальными событиями и помогает выработать логичный план действий, а вторая возникает по поводу маловероятных событий.

«На самом деле, без переживания страха и тревоги человек не выжил бы и дня. Тревога мобилизует все функции организма, позволяя совершать необходимые действия, чтобы справиться с жизненно важной задачей. Следует проанализировать, насколько тревога соответствует реальности и какие действия необходимы в этот момент», — отметил Мартынов.

Он добавил, что если частота ощущений чувства тревоги выходит за рамки нормы, то нельзя давать ей перерасти в тревожные расстройства.

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