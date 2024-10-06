11 признаков, что партнеры совершенно несовместимы

В любых отношениях время от времени возникают сложности. Но если они в принципе кажутся тебе скорее борьбой, чем тем, что приносит радость и другие положительные эмоции, то стоит задуматься.

Бывает, что, как бы тебе ни нравилась девушка, ты не можешь найти точки соприкосновения, чтобы достичь гармонии и счастья в отношениях. И есть несколько признаков, которые указывают на то, что вы с ней просто несовместимы настолько, что это становится большой и неразрешимой проблемой.

У вас разные основные ценности

Когда ваши основные убеждения о жизни, этике, личных приоритетах не совпадают, в отношениях возникают фундаментальные разногласия.

Например, если ты превыше всего ценишь успех в карьере, а девушка отдает приоритет семейной жизни, между вами может разверзнуться пропасть, ставящая под угрозу вашу совместимость в отношениях.

Вы придерживаетесь противоположных жизненных целей

Представь ситуацию: ты хочешь пожить в разных городах, чтобы понять, какой из них тебе больше нравится, а девушка не в восторге от такой «кочевой» жизни и стремится осесть в родном городе.

Такие контрастные жизненные цели могут не только ослабить поддержку, но и со временем стать причиной обиды, поскольку каждый из вас чувствует себя вынужденным идти на компромисс в отношении глубоко личных устремлений.

Вы постоянно ссоритесь

Время от времени все пары ссорятся, а затем мирятся. Но если твои отношения — сплошной конфликт, которому нет ни конца ни края, то это может говорить о несовместимости.

Если споры случаются чаще, чем спокойные разговоры, а обиды возникают на ровном месте, пора задуматься, стоит ли продолжать романтическую связь. У вас с девушкой могут не совпадать стили общения, ожидания, взгляды на базовые вещи, и все это является камнем преткновения, не дающим жить спокойно и счастливо.

Вам сложно проявлять достаточно уважения друг к другу

Уважение — это фундамент любых здоровых отношений. Без него каждый разговор становится битвой не на жизнь, а на смерть. Отсутствие уважения проявляется в игнорировании мнений, принижении выбора друг друга, острой критике и обидных замечаниях.

Если вам с девушкой трудно взаимодействовать без укоров и упреков, а также вы не можете идти на компромиссы даже в мелочах, то вы просто несовместимы настолько, что не сможете быть вместе, как бы ни старались.

Вам плевать на интересы друг друга

Вовсе не обязательно иметь на сто процентов одинаковые интересы, чтобы жить счастливо.

Однако, если твой взгляд каждый раз стекленеет, стоит девушке начать говорить о своих хобби или пристрастиях, это плохой знак. Скорее всего, она чувствует себя недооцененной и изолированной в отношениях, замечая, что тебе все равно на то, что кажется ей важным.

Те же чувства испытаешь и ты сам, когда она в очередной раз промолчит или закатит глаза, стоит тебе начать говорить о том, что тебе интересно.

У вас разные сексуальные потребности

Сексуальная совместимость — это не просто химия и страсть. Различия в потребностях, например том, как часто нужно иметь интимную связь и какой она должна быть, могут привести к недопониманию и проблемам, даже если вы с девушкой очень друг другу нравитесь.

У тебя может быть высокое либидо, а она желает близости раз в неделю. Это создает напряжение, неоправданные ожидания и приводит к разочарованию, особенно если прийти к компромиссу невозможно.

Вы не поддерживаете друг друга

Поддержка в отношениях проявляется через поощрение, присутствие рядом в трудные времена и празднование успехов. Но если этого нет, то отношения кажутся неполноценными, а ты чувствуешь себя одиноким, несмотря на то, что у тебя есть девушка.

Конечно, бывают времена, когда у вас может не быть эмоционального ресурса для поддержки друг друга. Но если ты чувствуешь, что никогда не можешь положиться на девушку, стесняешься говорить с ней о проблемах или замечаешь холодность всякий раз, когда выражаешь чувства, то пора задуматься, совместимы ли вы с ней.

Вы не скучаете друг по другу

Чувство тоски по партнеру, который находится далеко, является естественной частью эмоциональной связи.

Но если отсутствие девушки ощущается скорее как облегчение, то это существенный показатель того, что ты не слишком к ней привязан. И причиной этому может быть несовместимость, в которой ты никак не можешь себе признаться.

У вас разные взгляды на обязательства

Различные ожидания относительно обязательств в отношениях могут привести к разочарованию и недопониманию относительно будущего.

К примеру, девушка может рассматривать совместное проживание как серьезные обязательства и стремление к браку, а тебе просто нравится быть к ней ближе, но «узаконивать» отношения и делать предложение ты в ближайшие несколько лет точно не собираешься.

Из-за этого вы можете постоянно спорить, а также каждый день потихоньку разочаровываться друг в друге.

Вы не являетесь друзьями

Если ты не считаешь девушку своим другом, стоит спросить себя почему.

Дружба в отношениях означает, что вам интересно и комфортно проводить вместе время, вы непринужденно общаетесь и понимаете друг друга с полуслова. Без этого отношения могут казаться напряженными, лишенными радости и душевного тепла.

Стоит присмотреться и к тому, как вы ведете себя в социальной обстановке. Если, взглянув на вашу пару, другие люди скорее подумают, что вы просто знакомые, чем близкие, то это может говорить о несовместимости.

Ваш юмор несовместим

Конечно, разное чувство юмора — это не приговор. Но все же иногда оно является признаком тотальной несовместимости.

Так бывает, когда твои шутки кажутся девушке недопустимыми и обидными и наоборот. Вас смешат настолько разные вещи, что вы просто не можете вместе повеселиться без недопонимания и оскорбленных чувств.