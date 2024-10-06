Шесть привычек, которые помогут перестать остро реагировать на проблемы

Все мы по-разному реагируем на внезапно возникшие проблемы. Кто-то бросается решать все и сразу, другие замирают и не знают, что делать, а третьи не могут совладать с эмоциями.

Если замечаешь, что каждый раз, сталкиваясь с трудностями, даешь волю чувствам и совершаешь ошибки из-за этого, обязательно дочитай эту статью до конца. Чтобы чувствовать себя спокойно, мыслить рационально и легче переживать непростые времена, тебе стоит выработать несколько полезных привычек.

Называй свои эмоции и принимай их

У каждого человека свой порог чувствительности. И если твои эмоции зашкаливают каждый раз, когда сталкиваешься с потрясениями, это приносит некоторые неудобства.

Чтобы быстрее брать их под контроль и не терять голову от душевных переживаний, называй свои чувства каждый раз, как они появляются. Когда ты «даешь им имена», будет гораздо проще понять, как с ними разобраться и как действовать.

Например, осознав, что испытываешь отчаяние, ты вовремя сможешь дать себе передышку, чтобы пережить чувства и не натворить глупостей. А поняв, что ситуация, в которой ты оказался, вызывает печаль, успеешь обратиться за поддержкой к близким или сделать что-то, что позволит вернуться к гармоничному эмоциональному состоянию.

Принимая таким образом эмоции, а не отрицая их, ты поддержишь свое ментальное здоровье даже в самые трудные времена и сможешь мыслить здраво, ведь множество глупостей и ошибок совершаются именно под влиянием сильных чувств. Разбираться с проблемами станет проще, а решения найдутся гораздо быстрее.

Составляй стратегию

Действуя наобум, ты редко можешь побеждать. Поступая так, ты не чувствуешь себя уверенным в своих действиях, что только подкрепляет негативные эмоции.

Чтобы реагировать на проблемы более спокойно, размышляй не об их причинах и возможных последствиях, а о стратегиях, которые помогут с ними справиться. Разрабатывай несколько планов, а затем выбирай из них тот, что кажется тебе наиболее удачным.

К примеру, если боишься идти на встречу с конфликтным начальником, подготовленная речь поможет быть уверенным в том, что ты донесешь максимум информации и останешься сосредоточенным. А составив финансовый план, включающий ежемесячные сбережения, ты почувствуешь, что даже непредвиденные трудности не смогут сбить тебя с ног.

Такая стратегия помогает тебе быть интеллектуально вовлеченным в ситуацию, но при этом не привязываться к ней эмоционально. Это не означает, что ты будешь действовать как робот. Выражать свои чувства полезно, однако быть эмоционально реактивным — нет.

Строя стратегии, а не предположения, ты сможешь найти баланс между разыгравшимися чувствами и действиями, которые помогут решить проблемы. Пойми одну вещь: говоря себе, что ты теряешь контроль над ситуацией, ты настраиваешь себя на это. А планируя, как поступить, ты возвращаешь себе чувство, что сможешь со всем справиться, что в конечном итоге приводит к лучшему результату.

Меняй поведение, когда сталкиваешься с трудностями

Поведение влияет на наше эмоциональное состояние так же, как и то, что мы говорим. Не всегда мы можем держать это под контролем, и тогда начинаются трудности. Но осознавая, что становишься слишком эмоциональным перед лицом проблемы, и изменив поведение нарочно, ты сможешь прийти к спокойствию и рациональности.

Речь идет вот о чем: если ты привык хвататься за голову и бежать за советом к друзьям, параллельно утопая в жалобах по поводу проблемы, пора перестать так поступать. Во-первых, выражая свое недовольство в течение долгого времени, ты лишь подпитываешь негативные эмоции. Во-вторых, не все советы полезны, особенно если ты принимаешь их близко к сердцу в порыве чувств.

В такой момент нужно сесть, постараться принять свои эмоции и подумать, как бы ты хотел поступить. Никто не говорит, что не нужно обращаться за советом, — важно делать это в спокойном состоянии, когда сможешь не просто верить людям на слово, а подвергать анализу их слова, отделяя полезное от того, что может привести тебя к неудаче.

Такое нарочное изменение поведения, конечно, может даться непросто. Но, подходя к проблемам таким образом, ты заметишь, что становишься спокойнее, а еще реже вступаешь в конфликты с другими людьми и совершаешь досадные ошибки.

Вини не людей, а обстоятельства

Представь, что ты ехал по дороге в отличном настроении и внезапно тебя нагло подрезала машина, ворвавшаяся в твою полосу неизвестно откуда. Конечно, ты испугался, а еще разозлился, что другой водитель так поступил. Возможно, тебе даже захотелось крикнуть в окно что-то непристойное, чтобы он услышал, кем является, или сильно ударить по клаксону. И конечно, твое настроение испорчено.

Вместо того чтобы винить другого водителя во всех грехах, задумайся: а вдруг у него была веская причина, чтобы так поступить? Если обвинять не личность другого человека, а обстоятельства, успокоиться и прийти в себя будет гораздо проще, как и сохранить хорошие отношения с окружающими.

Напомни себе, что не всегда люди ведут себя плохо только из-за того, что они невоспитанны или глупы. Возможно, водитель торопился домой к жене, так как она чувствовала себя плохо, или опаздывал на встречу, от которой зависит вся его карьера.

Давая людям шанс на невиновность, мы ощущаем себя лучше. Думая, что кто-то плохой, ты реагируешь иначе, чем когда рассуждаешь, что хороший человек оказался в плохой ситуации и поступил соответственно.

Конечно, не все люди заслуживают второго шанса или «презумпции невиновности» — о том, как их распознать, мы рассказывали здесь. Но все же не стоит записывать во враги и невеж всех подряд, особенно если хочешь перестать остро реагировать на проблемы и портить свое ментальное здоровье. Все мы можем ошибаться, в том числе и ты сам.

Позаботься о своем здоровье

Нередко, когда мы перегружены проблемами, мы стараемся решить их как можно скорее, забывая о собственном здоровье. Но без него невозможно добиться успеха и разрешить все трудности, что встают на пути.

Создавай хорошие привычки, чтобы поддерживать душевное равновесие. Упражнения, здоровая еда, использование техник самоуспокоения — все это необходимо для того, чтобы переживать сложные времена с меньшими эмоциональными потерями.

Конечно, нет стопроцентной гарантии, что ты не испытаешь напряжения или негативных чувств, внедрив методы заботы о себе в свою жизнь. Но справиться с переживаниями будет проще, как и реагировать на них здраво.

Признавай факторы, находящиеся вне зоны твоего контроля

Когда мы испытываем стресс, мы часто принимаем его близко к сердцу и делаем неприятную ситуацию слишком личной. И это влияет на то, как мы реагируем на трудности.

Важно осознавать, какие вещи ты можешь контролировать, столкнувшись с проблемой, а какие нет. Это помогает сосредоточиться и составить эффективный план действий, а не хвататься за все подряд, испытывая еще больший стресс.

К слову, у многих из нас есть одна неприятная черта, которая мешает жить, — потребность контролировать все вокруг, даже если мы не испытываем трудностей. Важно работать над собой, чтобы избавиться от этой привычки и стать немного счастливее. А о признаках, что ты можешь быть одержим контролем, мы рассказывали здесь.