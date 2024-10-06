Почему в счастливых отношениях становится скучно

Люди в большинстве своем стремятся к гармоничным и счастливым отношениям с партнером. Однако даже в самых благополучных союзах может возникнуть чувство скуки. Многие удивляются, как это возможно, ведь рядом любимый человек. Клинический психолог, сексолог, психотерапевт пар Муза Конина рассказала «Вечерней Москве», по каким причинам может появляться скука в отношениях и как ее преодолеть.

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Почему приедается счастье

По ее словам, если в отношениях скучно, то их уже нельзя назвать счастливыми. На консультации к психологам обычно приходят пары, которые находятся либо в очень конфликтных отношениях, либо им стало скучно и хочется вернуть интерес друг к другу, в том числе сексуальный.

— Важно понимать, что скука — это достаточное основание для некоторых пар для того, чтобы обратиться за помощью, признавая проблему. В скучных отношениях обычно скучный или редкий секс, или он отсутствует. Это одна самых частых проблем, с которой пары приходят за помощью. Но за ней чаще всего скрывается много других, — сказала она.

Эксперт отметила, что скучные отношения можно назвать формально благополучными. Данный тип отношений часто бывает у партнеров, которые совершенно не подходят друг другу, но создают союзы. Они замалчивают конфликты и не дают проявляться здоровой агрессии и злости.

— В некоторых парах партнеры вообще не подходят друг другу, но они пытаются сохранить внешнее благополучие, замалчивая свое недовольство. Иногда они его осознают, а порой оно прячется за старыми разногласиями, утихшей болью или неосознанными конфликтами. Все еще бытуют установки, что в хороших отношениях не место конфликтам. Хотя умение быть в диалоге при разногласиях — это иногда очень сближает. Злость — очень важная эмоция, если уметь ее выражать, — считает Конина.

По ее мнению, агрессия — неотъемлемая часть любви и сексуальной близости.

— Исключительно нежный секс, скорее, приедается, чем разнообразный. Но секс — это часть близости и продолжение глубокого диалога, — объяснила собеседница «ВМ».

Какие методы могут помочь справиться со скукой в отношениях

Психолог посоветовала представить отношения, в которых нескучно, и человека, с которым нескучно разговаривать. А также подумать, чего именно не хватает в вашем диалоге и в вашей близости в отношениях со «скучным» партнером.

— Важно начать говорить о своем недовольстве, если вы о нем молчите. Найти друг для друга время, если вы слишком переключились на быт, детей, работу. Попробовать проводить время так, как вам интересно, вдвоем. Искать точки пересечения в получении совместного интересного опыта и впечатлений. Попробовать быть таким, каким вы бываете, когда вам нескучно. Говорить о том, чего вам не достает в сексе со своим партнером и просить делать для вас то, что приносит вам удовлетворение, — сказала специалист.

Встречаются и такие пары, которые приходят в терапию делать свои отношения нескучными, но выясняется, что у кого-то из партеров или у обоих есть другие отношения. Наличие скрываемых двойных отношений иногда дает видимое облегчение, но на глубоком уровне поддерживает ограниченность основных отношений, заключила эксперт.