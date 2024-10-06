Пять вещей, которые раздражают мужчин в женщинах

Разбираем стоп-лист вместе с психологом.

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«Обычно советы женщинам, как себя вести с мужчинами, дают сами же представительницы слабого пола. Правильно ли это? А что думают, собственно, сами мужчины? Рассказываю как психолог и представитель сильного пола».

1. Чрезмерная критика

Часто женщины в попытке изменить или улучшить своего партнёра прибегают к критике. Может, считают, что так они дают «волшебного пинка» своему возлюбленному… Однако стремление «перековать» мужчину под свои идеалы нередко имеет обратный эффект. Вместо желаемых преображений это вызывает у него лишь раздражение, стресс и недовольство. Ведь, как и прекрасная половина человечества, сильный пол так же высоко ценит поддержку, принятие и понимание. Помните об этом.

2. Пассивно-агрессивное поведение

Ещё одной из распространённых ловушек в отношениях становится пассивно-агрессивное поведение. Это когда женщина выражает недовольство не прямо, а косвенно — через молчание, игнорирование, намёки. Подобное поведение зачастую воспринимается мужчиной как манипуляция и вызывает раздражение. Ему проще иметь дело с открытыми и честными эмоциями, нежели разгадывать скрытый подтекст.

3. Постоянный контроль

Следующей частой ошибкой являются чрезмерные попытки контролировать партнёра, вторгаться в его личное пространство. Мужчины, как правило, ценят независимость и свободу. Когда их ограничивают или пытаются подмять под себя, это серьёзно подрывает их чувство собственного достоинства и, как правило, ведёт к конфликтам. Поэтому не стоит пытаться выяснять, с кем мужчина переписывается по месенджеру или общается по телефону. Если это действительно что-то важное, ваш партнёр сам всё расскажет.

4. Манипуляции с чувством вины

Нередко женщины используют чувство вины как инструмент манипуляции, стремясь получить от мужчины желаемое. Но такой способ, как правило, лишь подрывает доверие в паре и создаёт напряжение. В долгосрочной перспективе это ведёт к полному разрыву отношений.

5. Придумывание смыслов

Также стоит избегать привычки «придумывать» смыслы и намерения за мужчину. Вместо того чтобы открыто обсуждать волнующие вопросы, женщины зачастую строят гипотезы о том, «что он на самом деле имел в виду». Это прямой путь к взаимным обидам и недопониманию.