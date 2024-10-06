Пять признаков того, что вам пора уходить из отношений

Принять решение о том, что пора завершить отношения, нелегко. Сердце может цепляться за воспоминания, разум — искать оправдания, а душа — бояться одиночества. Но иногда Вселенная шепчет, а порой и буквально кричит, подсказывая, что пора двигаться дальше. Как распознавать такие знаки, рассказала «Вечерней Москве» таролог Галина Янко.

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Постоянное чувство тревоги

Если вы замечаете, что тревога и напряжение становятся вашими постоянными спутниками в отношениях, это может быть тем самым знаком. Внутреннее беспокойство, которое не утихает даже в моменты радости, четко указывает: что-то не так.

Иногда эта тревога может говорить о несоответствии ваших ценностей и желаний с тем, что предлагает партнер. Прислушиваясь к этим ощущениям, вы можете понять, что ваша душа пытается вам что-то сказать.

Отсутствие радости

Отношения, которые когда-то приносили вам радость и счастье, могут со временем ощущаться пустыми. Если вы больше не испытываете волнения или счастья при встречах с партнером, возможно, пришло время задуматься о причинах этого.

Когда радостные моменты становятся редкостью, это может свидетельствовать о том, что вы не получаете той поддержки и любви, которую заслуживаете. Иногда стоит остановиться и спросить себя, что именно делает вас несчастным.

Повторяющиеся ссоры

Если конфликты становятся регулярными и кажутся цикличными, стоит обратить на это внимание. Каждая ссора может казаться одной и той же, лишь с новыми лицами и местами, что указывает на отсутствие глубокого понимания и разрешения проблем.

Возможно, вы застряли в конфликте, который не позволяет вам развиваться как паре. Важно осознать: если вы не можете найти общий язык — это может быть знаком того, что отношения больше не служат вам.

Застой в личностном росте

В здоровых отношениях оба партнера поддерживают друг друга в стремлении к личностному росту. Если вы заметили, что ваши амбиции и мечты начинают оставаться в тени и вы не чувствуете вдохновения для движения вперед, это может быть сигналом к тому, что отношения сдерживают ваш прогресс.

Возможно, вам стоит задуматься, почему вы не можете быть собой и развиваться так, как хотите, и что мешает вам раскрыть свой потенциал.

Чувство одиночества в отношениях

Быть рядом с кем-то и все же чувствовать себя одиноким — один из самых горьких парадоксов в отношениях. Если вы часто ощущаете, что ваш партнер вас не понимает и не поддерживает, это может указывать на глубокие эмоциональные разрывы.

Вы можете быть в одной комнате, но при этом чувствовать, что между вами пропасть. Это одиночество может говорить о том, что ваши потребности не удовлетворяются и вам следует пересмотреть свое положение в отношениях.