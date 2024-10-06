На маркетплейсах услуг растет спрос на добаюкивание

На маркетплейсах услуг растет спрос на необычные предложения - добаюкивание и пеленание. Причем к услугам нянь и к детям они не имеют никакого отношения. Обе техники, как уверяют продавцы таких услуг, помогают улучшить психологическое состояние взрослого человека за счет работы с его "внутренним ребенком".

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Возвращение в детство обойдется недешево: цены на услуги таких специалистов начинаются от двух тысяч рублей за сеанс. В среднем их стоимость составляет 10-15 тыс. рублей и может доходить до 130 тыс. рублей.

Добаюкивание и пеленание - это методики работы с "внутренним ребенком". Поставщики таких услуг стремятся создать вокруг клиента условия, напоминающие младенческие, чтобы погрузить его в детские воспоминания. Утверждается, что это позволит испытать чувство безопасности и любовь, которую человек недополучил в детстве, техники помогут успокоиться и вспомнить свое органичное психическое состояние. Некоторые специалисты считают, что с помощью добаюкивания и пеленания можно переработать перинатальные психологические травмы, которые были получены в утробе из-за негативных переживаний матери, а также травмы раннего детства.

В то же время эффективность добаюкивания и пеленания не имеет под собой четких обоснований и требует изучения, обращает внимание врач-психиатр, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Владимир Соколов.

"Перинатальная психология вообще не доказана. Нельзя с уверенностью утверждать, что плод способен "усвоить" эмоции и переживания матери и такой человек, уже будучи взрослым, будет иметь какие-либо проблемы из-за этого", - подчеркивает эксперт.

В эмбриональном периоде, как поясняет Соколов, головной мозг и психика человека только формируются, а нервные системы матери и плода никак не связаны. В некоторых случаях техники пеленания и добаюкивания могут принести хороший результат - снизить уровень стресса и тревоги, улучшить сон. По словам эксперта, это достигается за счет отдыха, дыхательных практик, медитации и релаксации, которые лежат в основе методик.

Между тем

Самые востребованные на маркетплейсах услуги далеки от психологии. Чаще всего ищут сантехников, электриков, специалистов по ремонту и установке техники. Бренд-директор сервиса по поиску специалистов "Профи" Иван Сидоров отмечает, что самыми популярными у пользователей маркетплейса остаются репетиторы, особенно по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, изучению иностранных языков и программированию. В свою очередь, на "Авито Услугах" быстрее всего за год (лето 2023 г. к лету 2024 г.) вырос спрос на обучение в сфере IT (+108%), ремонт и обслуживание кондиционеров и вентиляции (+89%) и дизайн интерьеров (+73%), сообщает старший управляющий директор "Авито Услуг" Артем Кумпель.

Ситуация

Когда деньги берут верх

Услугу возвращения в детство открыли в Японии, но там, как и в ЕС, США и России, она не прижилась. Еще в 2015 году в Новосибирске программист Евгений Пятковский запустил первый детский сад для взрослых. Там были и услуги пеленания и убаюкивания, но и полное пребывание в саду - с манной кашей, тихим часом и психологами от 3000 рублей в день. Кальку - "ДЕДский сад" для пожилых Пятковский раскручивал в Санкт-Петербурге и Астане (Казахстан). Но, как и другие его стартапы, услуга возвращения в детство не устояла. Как и приложение бизнесмена "Антиколлектор", которое блокирует звонки должникам, им оказалось не по карману. Интернет-проект "500 натуральных продуктов" тоже сдулся - клиенты ушли, как и взрослые дети из детсада.

- Интерес к необычным услугам есть, но он теплится на уровне попробовать нечто трендовое, - говорит доктор социологических наук, профессор кафедры социологии культуры и коммуникации СПбГУ Владимир Ильин. - Новаторы на рынке потребления есть и будут, но, как доказал опыт детского сада для взрослых в Новосибирске, они скоропортящийся продукт. Экспериментаторы легко пробуют новацию, но и легко переключаются на еще более новую.

В интервью "РГ" Пятковский признал, что погорел на переменчивости капризов потребителей. Его детский сад для взрослых предъявил создателю недетский счет: состоятельные клиенты, взрастив своего "внутреннего ребенка", указали на недостаточную квалификацию психологов, требуя или деньги назад, или отказывались платить.