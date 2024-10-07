Женщина пожаловалась на тайный секс-фетиш мужа и получила совет

За советом к коучу по отношениям Дейдре Сандерс обратилась женщина, пожаловавшаяся на тайный секс-фетиш мужа. Ее письмо и совет специалистки опубликовало издание The Sun.

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43-летняя автор письма рассказала, что в течение десяти лет была счастлива с мужем, пока не сделала шокирующее для себя открытие. Однажды она искала колонки в его спортивной сумке и обнаружила там женские кружевные трусы. Затем женщина нашла нижнее белье и в ящиках комода среди носков супруга, причем все трусы были разного фасона и размера.

После этой находки автор письма полезла в телефон партнера, ожидая найти в нем переписку с другими женщинами, но обнаружила лишь, что он заказывал эти трусы в интернете.

«Мы всегда были близки, но теперь у меня такое чувство, будто я вышла замуж за незнакомца со странными сексуальными предпочтениями. Муж объяснил, что женское белье его возбуждает, и пытался убедить, что это лишь безобидная причуда. С тех пор я не могу заниматься с ним сексом», — призналась женщина.

В ответ на письмо Сандерс заявила, что фетиши — это часть личности человека, поэтому нереалистично требовать от кого-то немедленно расстаться с ними.

«Вам нужно обсудить с мужем, что для него значит этот фетиш, может ли он пойти на компромисс и хотите ли вы по-прежнему быть вместе. В то время как некоторым мужчинам просто нравится время от времени носить женское нижнее белье, для других — это признак глубоко укоренившейся потребности постоянно одеваться как женщина. Но разобраться в ситуации поможет только психолог», — считает эксперт.

Ранее Дейдре Сандерс дала совет 25-летней девушке, которая два года не занималась сексом, так как во время интимной близости не может совладать со своим телом. Коуч посоветовала ей начать исследовать свое тело без партнера.