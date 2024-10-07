Признаки уверенного в себе мужчины назвал психолог

Психолог рассказал, как на первом свидании определить уверенного в себе мужчину. Такой человек сразу демонстрирует свои успехи, остроумие и интеллект, сообщает NEWS.ru.

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Клинический психолог Артем Тараянц пояснил, что уверенные в себе мужчины стараются сразу продемонстрировать черты, которые считают своими достоинствами. Так, они описывают признаки высокого уровня жизни, демонстрируют свои амбиции и социальные возможности.

«Парень, который будет рассчитывать на признание своих достоинств, будет искать условия и пространство, где есть возможность их продемонстрировать», – рассказал эксперт.

Ранее психолог описал внешние проявления тревоги. Как правило, у человека в такие минуты начинают трястись руки, колотится сердце и бросает в жар.