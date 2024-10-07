Почему не стоит разговаривать с незнакомцами в лифте

Пассажиры находятся в «вынужденной интимной зоне», поэтому собеседнику может быть дискомфортно.

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Этого правила следует придерживаться и в общественном транспорте, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Алевтина Рогова.

«Вежливость — это уважительное отношение к другому человеку, когда мы с ним общаемся. Есть ещё такой вид вежливости, как корректность, то есть сдержанность, не приближайся. Особенно в лифте не разговаривай и не знакомься. Есть такое правило в этикете. Потому что мы находимся в вынужденной интимной зоне друг друга. Кому-то будет неприятен наш, возможно, запах, наш разговор, наше знакомство. Если вы вдвоём — можете воспользоваться ситуацией, а в других случаях, когда есть посторонние, то не следует этого делать. И вообще разговаривать в трамвае, в метро, где-то в общественном транспорте — это невежливо. Невежливо хохотать. Хорошо, когда человеку весело на душе, но вдруг рядом кто-то скорбит о чём-то».

Ранее эксперт по этикету рассказала, когда недопустимо желать «приятного аппетита». Это «задача официанта» или человека, готовившего еду.