Как стать счастливее

В современном ритме жизни каждый из нас стремится найти путь к счастью и внутреннему балансу. Важную роль в этом процессе играют так называемые гормоны счастья — эндорфины, серотонин, дофамин и окситоцин. Эти химические соединения, выделяемые нашим организмом, отвечают за чувство радости, удовлетворенности и эмоционального благополучия. Но что происходит, когда их уровень недостаточен? Как это влияет на наше состояние и, главное, можем ли мы сами повысить уровень этих гормонов? На эти вопросы «Вечерней Москве» ответила психолог Ольга Романив.

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По мнению специалиста, недостаток гормонов счастья может проявляться в различных формах — от постоянного чувства усталости и подавленности до серьезных депрессивных состояний.

— Невозможность испытывать радость и удовольствие от повседневных вещей снижает качество жизни и может привести к ухудшению физических и психических показателей здоровья, — отметила Романив.

Как повысить уровень гормонов счастья

Существуют способы повысить уровень гормонов счастья без медикаментозного вмешательства, рассказала психолог.

Регулярная физическая активность

Упражнения — один из наиболее эффективных способов повысить уровень гормонов счастья, заверила эксперт.

— Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, которые снижают уровень стресса и улучшают настроение. Регулярные тренировки, такие как бег, плавание, йога или даже простые прогулки на свежем воздухе, помогают не только укрепить тело, но и обрести эмоциональное равновесие. Физическая активность также способствует выработке серотонина и дофамина, что повышает чувство удовлетворенности и мотивации, — пояснила Романив.

Солнечный свет

Время на свежем воздухе и под солнечными лучами — еще один действенный способ поднять настроение, продолжила специалист.

— Солнечный свет стимулирует выработку серотонина, который играет ключевую роль в регулировании настроения и эмоционального состояния. Кроме того, ультрафиолетовые лучи способствуют синтезу витамина D, дефицит которого может приводить к депрессии и усталости. Даже короткая прогулка в солнечный день способна значительно улучшить ваше самочувствие и зарядить энергией, — считает психолог.

Качественный сон

Полноценный и качественный сон — основа хорошего настроения и эмоционального здоровья, напомнила эксперт:

— Во время сна наш организм восстанавливается и регулирует уровень гормонов, включая гормоны счастья. Недостаток сна может привести к снижению уровня серотонина и дофамина, что часто проявляется в виде раздражительности, усталости и депрессивных состояний. Для поддержания высокого уровня гормонов счастья важно следить за регулярностью и качеством сна, стараясь ложиться и вставать в одно и то же время.

Хобби и творчество

Занятия, которые приносят удовольствие, играют важную роль в повышении уровня гормонов счастья, подчеркнула специалист.

— Хобби и творчество помогают отвлечься от повседневных забот и стресса, а также способствуют выработке дофамина, отвечающего за чувство удовлетворения и мотивации. Рисование, музыка, кулинария, рукоделие или любые другие творческие занятия позволяют выразить себя, получить положительные эмоции и улучшить настроение, — заметила Романив.

Благотворительность и помощь другим

По словам психолога, помощь другим и участие в благотворительных акциях — это не только способ сделать мир лучше, но и возможность повысить уровень гормонов счастья.