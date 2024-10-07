Как научиться эффективной коммуникации

Уважительное отношение, такт и умение обойти острые углы в разговоре — основа общения между людьми. Но порой хорошие манеры становятся прикрытием для манипуляций или воспринимаются окружающими как слабость. В День вежливых людей специалист Московской службы психологический помощи Департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов рассказал о вежливости и ситуациях, когда о ней трудно судить однозначно.

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Деликатное и учтивое отношение приятно каждому, а экологичная коммуникация помогает в бытовом и деловом общении. Это позволяет если и не избегать, то сводить количество конфликтов к минимуму. А вот напускная благожелательность должна насторожить, так как нередко используется в корыстных целях.

— Излишняя почтительность — повод насторожиться. Обилие «спасибо-пожалуйста», заискивающий тон — так человек пытается продавить свою позицию и интерес. И это удается, если нам тяжело говорить «нет». Поэтому всегда важен баланс, чтобы не дать себя в обиду, но и не прослыть грубияном или «изящным» манипулятором, — отмечает психолог Денис Хакимов.

Соблюдение ряда несложных рекомендаций поможет научиться эффективной коммуникации и не поддаться манипуляциям.

Выстройте границы

Зная собственные сильные и слабые стороны, нам проще увидеть «содержание» окружающих. Умение отстаивать свои и уважать чужие границы дает возможность противостоять давлению со стороны и одновременно более бережно относится к мнению другого человека.

— Разобраться в себе — дело далеко не всегда простое. Почти каждый из нас несет груз прошлых обид, травмирующих событий, негативных установок, работающих «на автомате». Эффективнее разрешить эти противоречия и изменить что-то вместе с психологом, — подчеркивает специалист.

Научитесь читать между строк

Кто-то учтив из-за воспитания и привычки, кто-то же использует хорошие манеры для того, чтобы задобрить нас и «поживиться» одолжениями, исполнением своих желаний. Здесь важно умение распознавать эти намерения, видеть за ними истинный посыл. Для чего это нужно человеку? Почему он так навязчив? Прислушивайтесь к собственным реакциям и «микродвижениям» — по ним и вскрывается подноготная.

Налаживайте контакты

Отношения с окружающими играют важную роль в жизни каждого из нас. Даже самым закрытым людям время от времени хочется поделиться мыслями, рассказать о чем-то увлекательном и интересном для них самих, послушать, что нового произошло у близкого человека. Чтобы беседа стала приятным и полезным времяпровождением, где каждому участнику комфортно, нужна практика и время.

Будьте сдержаны

Конфликты — неизбежная часть жизни, в которой у каждого есть свое видение одной и той же ситуации, собственные мотивы поступков и мировоззрение. Даже относясь ко всем позитивно, мы не застрахованы от грубости или агрессии на улице, в транспорте, в разговоре с домашними или коллегами. Отвечать ли «взаимностью» — вопрос открытый. Нередко хочется дать волю эмоциям, «отвести душу», но лучше быть сдержаннее и всегда думать, какие могут быть последствия.

Развивайте навыки общения

Немаловажен и чисто технический уровень коммуникации. Наводящие вопросы, уточнение, активное слушание — все это форма уважения к собеседнику, его взглядам, видению мира. Плюс, такой опыт никогда не будет лишним во всех ситуациях, где нам приходится говорить, обмениваться информацией. Конечно, нужно учитывать и моральную сторону: проявлять тактичность, уметь промолчать, обходить чувствительные или запретные для конкретной беседы темы. Ну и, конечно, общий эмоциональный настрой.

— Вежливые фразы, доброе отношение к собеседнику — залог здоровой связи, наполненной взаимопониманием, комфортом и возможностью развивать друг друга. Находить общий язык лучше и продуктивнее, чем негативно реагировать на то, что нам не нравится. Приложив усилия и найдя точки соприкосновения, мы сможем создать базу для конструктивного диалога, что пойдет на пользу всем его участникам, — подытожил психолог.

Бесплатную психологическую поддержку можно получить по телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.