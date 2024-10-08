Назван неожиданный повод носить яркое по понедельникам

Согласно опросам, около 60% респондентов называют понедельник своим нелюбимым днем недели. Редактор Рейчел Груман поговорила с «экспертом по счастью», писателем Артуром Бруксом и в колонке для Yahoo Life рассказала, как сделать будни после выходных гораздо приятнее. Один из главных советов — носить яркое в «худшие» дни.

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«Яркие цвета помогают чувствовать себя более бодрой и счастливой. У трюка с одеждой есть название: “дофаминовый стиль одежды” — то есть принцип в том, чтобы одеваться так, чтобы это приносило вам радость и поднимало настроение», — объяснила она.

Сам эксперт дал еще несколько советов:

«Я рекомендую людям полностью отказаться от употребления алкоголя, потому что хороший день начинается с вечера. Вам лучше не просыпаться с похмельем», — посоветовал Брукс.

А лучший способ поднять себе настроение, по словам писателя, помочь кому-то другому.