Четыре причины, по которым вы видите эротические сны

Интересный факт, о котором говорят психологи, — многим людям эротические сны доставляют дискомфорт, заставляя чувствовать тревогу. Сексолог Виталий Геращенко успокаивает наших читателей и рассказывает, почему мы на самом деле видим откровенные сны.

В вас слишком много энергии

А точнее — творческой энергии, которая пока что не нашла выхода. Как говорит наш эксперт, креативность и сексуальность прямо связаны между собой. Виталий:

«Вы наверняка замечали, насколько сексуально привлекательны популярные люди в искусстве? А ведь здесь нет ничего удивительного — чем больше человек выражает свое творческое „Я“, тем больше секса он источает, и это подтверждают научные наблюдения».

Подобное состояние может возникать не только у людей, погруженных в творчество. Крупные проекты на любой работе, требующие нестандартного подхода, могут провоцировать всплеск эротических мечтаний.

Вы долго кем-то восхищаетесь

Порой эротические сны посещают в период влюбленности. На первом этапе развития отношений мозг не перестает думать об объекте восхищения, отсюда такое количество сексуальной энергии. Причем речь может идти даже о человеке, с которым вы не знакомы, но который вас по-настоящему заинтересовал, хотя вы даже не представляли его в качестве любовника. Опять же, во всем виноваты наши когнитивные процессы, которые мы практические не в состоянии контролировать.

Большие изменения в жизни

Наше либидо требует постоянной подпитки. Жизненные встряски, по больше части позитивные, помогают вернуть вкус к жизни во всех сферах. Виталий:

«Как вы знаете, сны отражают наше бессознательное. Внезапный импульс извне — большая подоплека для эротических фантазий».

Очень часто сны на тему секса могут быть связаны и с нереализованными желаниями, к которым вы стремитесь, но в силу определенных причин пока не можете осуществить.

Организм намекает, что вам нужна помощь

Чувство дискомфорта, как ни странно, также способно спровоцировать эротические сны. Виталий:

«Многим снятся жестокие сцены сексуальных действий, не факт, что человек стремится подобное осуществить, однако это может говорить о дискомфорте в реальной жизни».

В такой ситуации стоит внимательнее отнестись к тому, что вам снится, и не влияют ли такие сны на ваше самоощущение в течение следующего дня. Если вы просыпаетесь с чувством тревоги, стоит поговорить со специалистом, который сможет найти реальную причину подобного психологического дискомфорта, а ваши сны лишь подсказывают вам, что на данный момент не все в порядке.