В Москве открылась первая комната примирения при нотариальной конторе. Люди, между которыми возник конфликт, получат шанс мирно урегулировать свои разногласия с помощью специального посредника - медиатора. Договоренности тут же можно закрепить печатью нотариуса. Тогда документ получит особую силу.

© Российская Газета

По мнению экспертов, особенно актуальным предложение будет семейным парам. Наверное, у всех бывают непростые времена. И не всегда люди могут сами договориться, ведь эмоции зашкаливают. Потому нужны посредники. Кому-то медиатор поможет сохранить семью. Кому-то - если иначе никак - согласует план мирного расставания.

Напомним, медиация - это примирительная процедура, когда стороны договариваются при участии специального посредника - медиатора. Виза же нотариуса придает соглашениям официальную силу. Если потом какая-то сторона откажется выполнять соглашение, документ можно сразу отправить судебным приставам. Без суда.

Пример из жизни: при содействии медиатора был разрешен семейный конфликт. Один из родителей живет отдельно от детей, и супруги долгое время не могли договориться по ряду вопросов. Посредник помог урегулировать конфликт. Было заключено медиативное соглашение, которое затем удостоверил нотариус. Детали не раскрываются, так как речь идет о семейных тайнах.

Но дети получили возможность общаться с обоими родителями.

Это старый пример. Но эксперты подчеркивают: популярность медиативных процедур растет.

"Взаимодействие с нотариатом является приоритетным направлением, наше сотрудничество будет способствовать снижению нагрузки на судебную систему и на государственный бюджет", - отметила председатель АНО "Палата медиаторов" Елена Ксенофонтова.

Она добавила, что открытие комнат примирения при нотариальных конторах является важным шагом к масштабированию позитивного опыта.

Комната примирения открыта при нотариальной конторе Александра Сагина. В отличие от суда, где действует принцип состязательности, при медиации важно выслушать стороны и найти общее решение - здесь нет победивших и проигравших, подчеркивают эксперты.

Нотариус и медиатор могут составить тандем. В то время как медиатору важно, чтобы "оппоненты" достигли взаимоприемлемого решения, нотариус следит еще и за тем, чтобы их договоренности отвечали требованиям действующего законодательства.

Нотариус также проверяет важные юридические факты, например, дееспособность граждан и правоспособность юрлиц, участвующих в медиации. Это снимает риски его оспаривания в будущем - и самими участниками, и третьими лицами.

Договориться через нотариуса можно, например, о сумме алиментов, разделе имущества и решить массу других вопросов.

Известны случаи, когда семейные пары приходили в нотариальную контору, условно говоря, в горе, а уходили в радости. До того были на грани развода, но находили юридические решения, как урегулировать разногласия, и заключали брачный договор.

В Федеральной нотариальной палате рассказали случай из практики. К нотариусу из Башкортостана обратились супруги, которые собирались расторгнуть брак. При этом люди сохранили возможность общаться друг с другом несмотря на обиды. Так что делить имущество решили цивилизовано: без драк и слез, а с помощью нотариуса.

Муж был рыбаком, ему достались дом с земельным участком, одна из машин и лодка. Жена забрала квартиру и вторую машину. Как рассказывают представители нотариата, по ходу дела выяснилось, что у супругов возник спор из-за желания женщины взять в семью ребенка из детского дома. В кабинете нотариуса супруги смогли спокойно обсудить и этот вопрос.

"А спустя время женщина зашла в нотариальную контору по небольшому делу. С маленькой девочкой, которую держала за руку. Как только они с мужем поделили имущество и нормально поговорили, все споры сошли на нет, и они остались семьей", рассказывают в нотариальной палате.

По словам экспертов, востребована медиация и в наследственных спорах, которые традиционно являются одними из самых сложных и длительных. Специалисты знают, как часто закипают страсти, когда родственники начинают делить имущество. Кто-то считает себя самым любящим покойного, кто-то самым родным покойному, и все считают, что дача и гараж усопшего должны принадлежать именно им. Поэтому медиатор в большой семейной разборке будет не лишним человеком. Особенно, если ему удастся остановить разборки и перевести диалог в юридическое русло.

Заглянуть к медиаторам смогут и участники ДТП.

"Часто медиацию можно встретить при добровольном возмещении ущерба здоровью, допустим, после ДТП или, например, в спорах по исполнению денежных обязательств", - рассказывают в нотариате.

Любопытно, что удостоверить медиативные соглашения можно и без личной встречи сторон, а дистанционно: каждая сторона придет к своему нотариусу.