Как в зрелом возрасте вернуть первую любовь

По статистике, люди старше 50 – 60 лет реже создают новые семьи, чем представители более молодого поколения. Притираться характерами, перекраивать свои привычки сложно и в 40, и уж тем более тогда, когда эти привычки складывались несколькими десятилетиями. Но есть среди зрелых молодожёнов те, кто женится или выходит замуж за свою первую любовь. За тех, кто был объектом их обожания в юности. Вот две истории со счастливым концом, которые случились с реальными людьми.

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Всё та же Снегурочка

Когда мама двух взрослых дочерей и бабушка десятилетней внучки объявила, что собирается замуж, удивлению в небольшом посёлке не было предела. Как в любом маленьком местечке, жизнь каждой семьи на виду, и Антонина Михайловна, овдовевшая два года назад, никогда не давала поводов для пересудов.

Приятная женщина с мягкими чертами лица, она ничем не отличалась от своих 50 – 60-летних ровесниц – жила только заботами о семье да работой. Её трудно было представить на свидании, в нарядном платье. С мужем они жили «как все» – растили двух дочек, потом радовались внучке, пока супруг Антонины Михайловны внезапно не умер от сердечного приступа.

Почти два года после смерти мужа женщина продолжала жить ради детей и внучки, пока новость о её новом замужестве не облетела посёлок.

«Это её первая любовь, – рассказывали дочки Антонины Михайловны своим подругам. – Они расстались ещё до маминой встречи с нашим папой и не виделись больше 30 лет. Она ему первая написала, они встретились и решили больше не расставаться».

Теперь Антонина Михайловна по вечерам гуляла под руку с новым мужем и выглядела счастливой и умиротворённой. Новый супруг не претендовал на роль отца для взрослых дочерей, зато подружился с внучкой жены. Своя семья у него не сложилась, с сыном, который родился в его единственном неудачном браке, не виделся много лет, поэтому буквально отогревался душой в семье свой Тони.

«Знаешь, когда я её увидел через столько лет, сразу узнал – по голосу, по взгляду, по движению руки, которым она поправляла волосы, – делился он со своим единственным другом. – Для меня неважно, что у неё уже нет прежней тонюсенькой талии, я вижу её всё той же Снегурочкой, самой красивой, на которую все парни во дворе оборачивались».

По мнению психологов, брак со своей любовью из юности будет крепким, если принять изменения, которые произошли с человеком за 20 – 30 лет.

Спасение после предательства

Для кого-то первая любовь становится спасением после предательства супруга, с которым были вместе долгие годы.

«Седина в бороду, бес в ребро» – такая история случилась с мужем Татьяны, с которым они прожили около 30 лет, вырастили дочь. Супруг, занимающийся бизнесом в сфере ремонта автомобилей, привлёк внимание молодой танцовщицы из бара. Предприимчивая барышня быстро объявила, что ждёт от него ребёнка. После ухода мужа из семьи Татьяна совсем поникла. Она и так последние лет десять перестала придавать значение своему внешнему виду: всегда одинаковая короткая стрижка, ни намёка на макияж, морщинки в углах глаз, одежда, которую сложно назвать модной… О поиске нового спутника жизни и знакомствах у неё и мысли не было – какие свидания, если даже в зеркало на себя смотреть не хочется? И вдруг в соцсетях ей написал друг юности – словно почувствовал, что она стала свободной. Предложил встретиться, специально приехал для этого из другого города.

«Он такими глазами на меня смотрел, словно мне по-прежнему 17 лет, – улыбается Татьяна. – И я действительно почувствовала себя прежней, беззаботной, счастливой».

Второму браку Татьяны не удивилась только её пожилая мама. Под большим секретом рассказала она своей приятельнице по вечерним прогулкам с собаками, как позвонила дочкиному другу юности по номеру его городского телефона и полунамёками сообщила, что Таня свободна.