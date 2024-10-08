Эксперт по этикету посоветовала переносить встречу в случае опоздания

В будущем стоит выбирать время, удобное для ожидавшего. В случае несвоевременного прибытия также важно извиниться и объяснить причину.

Об этом сообщила Алевтина Рогова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Невежливо опаздывать. Есть международные правила опоздания. Опоздал на пять минут — хотя бы извинись. Опоздал на десять минут — не только извинись, но и ещё объясни причину. Если на 15 минут и больше — здесь нужно не только объяснить причину, но и ещё заверить партнёра или друга, что вы всё успеете сделать за оставшееся время. Или перенести встречу на другое удобное для партнёра время».

Не стоит отчитывать за опоздание, отметила эксперт.

«Воспитывать мы имеем право только своих собственных детей, руководитель своих сотрудников может тоже перевоспитать. Может быть, человек болен или находится в таком неадекватном состоянии, и ваше замечание ещё больше усугубит обстановку».

Ранее эксперт по этикету рекомендовала не разговаривать с незнакомцами в лифте. Пассажиры находятся в «вынужденной интимной зоне», поэтому собеседнику может быть дискомфортно.