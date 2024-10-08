Психолог назвала запретные темы разговора на первом свидании

На первом свидании нельзя обсуждать политику, религию, а также проблемы семьи, рассказала NEWS.ru семейный психолог Мария Бояркина. По ее словам, первые две темы вызывают слишком много разногласий, а последняя превратит встречу в сеанс психотерапевта.

Относиться к политикам и их реформам можно по-разному. Вероятность, что ваши мнения совпадут, — довольно маленькая. Не обсуждайте бывших возлюбленных, редко воспоминания о них — только позитивного характера. Собеседник может подумать, что вы не отпустили прошлые отношения, начнет сравнивать и т. д. Наравне с политикой не стоит обсуждать религию, — добавила Бояркина

Эксперт подчеркнула, что на первом свидании не стоит рассказывать о своей семье в стиле «сериала из 18 273 серий». Если задача — узнать другого человека, то лучше выделить главную мысль про семью и упомянуть в контексте.

Не нужно обсуждать свои комплексы, болезни, страхи. Как правило хочется быть в приподнятом настроении и не испытывать негатив, допивая медленно сок через трубочку, слушая как болит колено, вы боитесь потерять работу или волнуетесь из-за двух лишних килограммов, — напомнила Бояркина.

Психолог также не рекомендует «выдавать все свои знания и умения, быть наилучшей версией себя — роботом, а не человеком, фокусироваться на материальных вещах, в том числе финансах и доходах».

Семейный психолог Екатерина Федорова ранее предупредила, что в серьезных отношениях женщину может ждать неравноправие, поскольку ей приходится вкладывать очень много ресурсов. По ее мнению, стоит хорошо подумать, прежде чем вступать в отношения.