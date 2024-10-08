Раскрыто, почему люди активно ищут любовь именно в зимние месяцы

Вы тоже начинаете активнее искать романтического партнёра с окончанием лета? У жителей северного полушария такое поведение часто наблюдается с октября и примерно до начала февраля. В приложениях для знакомств в октябре и ноябре тоже часто создаются новые профили и люди активнее обмениваются сообщениями.

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Зимние месяцы были для наших предков холодными и тёмные. Поэтому они склонны были искать себе компанию на это время. Это давало им тепло и защиту. Сегодня такое поведение, как поиск пары на зимнее время, у мужчин может объясняться изменением уровня тестостерона. Он ниже в месяцы с самой высокой температурой и наибольшим количеством дневного света и выше в зимние месяцы. Это может привести к тому, что мужчина будет прикладывать больше усилий для поиска сексуального партнёра.

Польские исследователи Бугуслав Павловски и Петр Сороковски обнаружили, что суждения мужчин о женской привлекательности меняются в зависимости от сезона. В ходе их исследования 2008 года выяснилось, что участники давали самые высокие оценки зимой, а самые низкие — летом. Учёные предположили, что это связано с тем, что в тёплое время года мужчины привыкают часто видеть открытые тела женщин.

Кроме того, стремление найти пару на холодный период может объясняться потребностью в прикосновениях. Объятия или держание за руки обычно снижают уровень кортизола у обоих полов (этот гормон стресса связан с высоким кровяным давлением и раздражительностью), увеличивают выброс окситоцина (гормона, отвечающего за привязанность). Когда наш организм выделяет окситоцин, мы чувствуем себя более расслабленными, счастливыми, у нас в целом повышается настроение.

Также в зимние месяцы мы чаще ходим на вечеринки и навещаем друзей в честь различных праздников. Это повышает вероятность знакомства с новыми людьми.